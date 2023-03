Ironman auf Hawaii 2023: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr steigt wieder die Ironman-Weltmeisterschaft, jedoch gibt es eine Neuerung: Sie wird nicht mehr ausschließlich auf Hawaii ausgetragen. Alle Infos zum Ironman 2023 wie Datum, Termin, Zeitplan, oder die Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Ein Novum bei den Ironman World Championships: die Weltmeisterschaft hat in diesem Jahr zwei verschiedene Austragungsorte. Während die Frauen am 14. Oktober wie gewohnt in Kailua-Kona auf Hawaii antreten, sind die Männer am 10. September im französischen Nizza gefragt.

Im kommenden Jahr werden die Wettbewerbe der Frauen und Männer dann getauscht, die Damen kommen nach Nizza, die Herren wieder in die USA. Dieses neue Konzept soll zunächst für vier Jahre Bestand haben, bis 2026 wird also alterniert. Wie es danach weitergeht, ist unbekannt.

Ironman 2023: Datum, Termin, Zeitplan

Datum Wettbewerb Ort 10. September 2023 Ironman-WM der Männer Nizza (Frankreich) 14. Oktober 2023 Ironman-WM der Frauen Kailua-Kona (Hawaii, USA)

© getty Die Ironman-WM der Herren wird in diesem Jahr in Nizza stattfinden.

Ironman 2023, WM auf Hawaii und in Nizza: Übertragung im TV und Livestream

Wer die Ironman-WM hierzulande im TV und Livestream überträgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht bekannt. Wenn es aber so läuft wie im vergangenen Jahr, dürft Ihr Euch auf eine kostenlose Übertragung freuen. Das ZDF war in 2022 nämlich mit von der Partie.

Ist das auch diesmal der Fall, gibt es vermutlich wieder zwei Optionen: Die Übertragung im Free-TV und den kostenlosen Livestream über die ZDF-Mediathek.

Ironman, WM auf Hawaii und in Nizza: Wichtigste Infos

Wettbewerb: Ironman World Championships

Ironman World Championships Datum: 10. September (Männer), 14. Oktober (Frauen)

10. September (Männer), 14. Oktober (Frauen) Ort: Nizza, Frankreich (Männer); Kailua-Kona, Hawaii, USA (Frauen)

Nizza, Frankreich (Männer); Kailua-Kona, Hawaii, USA (Frauen) TV: noch unbekannt

noch unbekannt Livestream: noch unbekannt

© getty Für die Frauen geht es weiterhin auf Hawaii zur Sache.

Ironman: Sieger und Siegerinnen der vergangenen Jahre

Jahr Männer Frauen 2022 Gustav Iden Chelsea Sodaro 2022* Kristian Blummenfelt Daniela Ryf 2019 Jan Frodeno Anne Haug 2018 Patrick Lange Daniela Ryf 2017 Patrick Lange Daniela Ryf 2016 Jan Frodeno Daniela Ryf 2015 Jan Frodeno Daniela Ryf 2014 Sebastian Kienle Mirinda Carfrae 2013 Frederik Van Lierde Mirinda Carfrae 2012 Pete Jacobs Leanda Cave

*Nachholtermin aufgrund der Coronapandemie.