Die Ironman-WM ist zurück auf Hawaii. Nachdem die Frauen am vergangenen Donnerstag schon ihren Wettkampf absolviert haben, kämpfen am heutigen Tag die Männer um den Weltmeistertitel im Triathlon. Wo Ihr den Ironman auf Hawaii heute live im TV und Livestream sehen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Rennens, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die heutige Ironman-WM auf Hawaii ist die zweite WM-Entscheidung in diesem Jahr für die Triathleten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die letztjährige Ausgabe der WM auf den vergangenen Mai verschoben. Wenige Monate später kommt es am heutigen Tag somit zum nächsten Ironman - und dieser findet wieder wie gewohnt auf Hawaii statt.

Ironman auf Hawaii, Übertragung: Triathlon der Männer heute live im TV und Livestream - Die Infos

Am heutigen Samstag, den 8. Oktober, treten die Männer beim wichtigsten Triathlon-Wettbewerb der Welt auf Hawaii an. Die Ironman-WM 2022 beginnt heute um 18.25 Uhr deutscher Zeit. In Kailua-Kona legen die Triathleten eine Strecke von 3,86 Kilometer beim Schwimmen, 180 Kilometer auf der Radstrecke und 42,195 Kilometer beim abschließenden Marathon zurück.

© getty Jan Frodeno, der den Ironman auf Hawaii zuletzt 2019 gewinnen konnte, fällt heute verletzungsbedingt aus.

Die Frauen haben beim Ironman auf Hawaii am vergangenen Donnerstag vorgelegt. Den WM-Titel holte sich die US-Amerikanerin Chelsea Sodaro. Eine tolle Leistung zeigte bei dem Wettkampf die Deutsche Anne Haug, die Dritte wurde.

Für Deutschland starten am heutigen Tag Patrick Lange, Sebastian Kienle, Andreas Dreitz, Maurice Clavel sowie Florian Angert. Jan Frodeno, der den Ironman auf Hawaii schon drei Mal gewinnen konnte, fällt hingegen verletzungsbedingt aus. Der große Favorit auf den Titel ist damit heute der Norweger Kristian Blummenfelt, der schon im Mai den WM-Titel erringen konnte.

Ironman auf Hawaii, Übertragung: Triathlon der Männer heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Ironman-WM 2022

Ironman-WM 2022 Datum: 8. Oktober

8. Oktober Start: 18.25 Uhr

18.25 Uhr Ort: Kailua-Kona, Hawaii

Kailua-Kona, Hawaii Übertragung im TV: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF

Ironman auf Hawaii, Übertragung: Triathlon der Männer heute live im TV und Livestream

Den Ironman auf Hawaii könnt Ihr am heutigen Tag live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Für die Übertragung des Triathlons zeigt sich das ZDF zuständig. Im Livestream könnt Ihr dort das Rennen in voller Länge verfolgen, im Free-TV seht Ihr hingegen das Rennende im ZDF.

© getty Kristian Blummenfelt geht als Topfavorit in das heutige Rennen.

Der Rennstart auf Hawaii erfolgt heute um 18.25 Uhr deutscher Zeit. Ab 18.15 Uhr könnt Ihr das Rennen im Livestream auf zdf.de sehen. Für den öffentlich-rechtlichen Sender sind Moderator Florian Zschiedrich, Reporter Martin Schneider und Experte Daniel Unger im Einsatz.

Im Free-TV zeigt das ZDF den Ironman auf Hawaii heute ebenfalls. Dort könnt Ihr am frühen Sonntagmorgen ab 0.25 Uhr die WM-Entscheidung live erleben.

Ironman: Die Sieger der vergangenen fünf Weltmeisterschaften

Herren: