Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 in Eugene stehen kurz vor der Tür. Nicht mit dabei sein werden die Speerwerfer Johannes Vetter und Thomas Röhler. SPOX erklärt Euch, warum.

Am Freitag, den 15. Juli, werden die 18. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene, Oregon (USA), endlich eröffnet. Das Großereignis war eigentlich für den vergangenen Sommer geplant gewesen, wegen zahlreicher Terminverschiebungen anderer Events, die letztendlich im Sommer 2021 nachgeholt wurden (u.a. Olympia in Tokio), wurde vom Weltleichtathletikverband World Athletics entschieden, dass die WM ein Jahr später stattfinden soll. Nun ist es also soweit.

Neben zahlreichen Nationen aus aller Welt schickt auch Deutschland seine besten Leichtathletinnen und Leichtathleten ins Rennen um die Medaillen.

Nicht jedoch die beiden Speerwerfer Johannes Vetter und Thomas Röhler. Was der Grund für das Fehlen der Stars ist, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

Leichtathletik WM 2022: Warum sind Speerwerfer Johannes Vetter und Thomas Röhler nicht dabei?

Wie so oft verhindert eine Verletzung eine Teilnahme eines Sportlers an einem wichtigen Wettbewerb. Dies ist bei Johannes Vetter, dem Weltmeister von 2017, der Fall. Der 29-Jährige, der mit einer Weite 97,76 Metern den deutschen Rekord im Speerwurf hält, kämpfe seit Saisonbeginn mit Schulterproblemen, teilte Vetter auf Instagram mit und fügte hinzu: "Es ist schwer zu sagen, wann ich wieder Wettkämpfe bestreiten werden kann." Auch die Teilnahme an den bevorstehenden Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) steht noch in den Sternen.

Bei Thomas Röhler sieht die Situation ein wenig anders aus. Beim Olympiasieger ist es keine Verletzung, sondern die aktuell schwache Form, die eine Teilnahme am Wettbewerb in Eugene verhindert. Mit seiner Saisonbestleistung von 72,51 Metern liegt er weit von der erforderlichen Weite von 85,00 Metern entfernt und ist demnach nicht mit dabei. Als Europameister ist er jedoch für die EM in München qualifiziert. "Wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, was ab und zu mal rausrutscht. Das motiviert definitiv. Ich bin Europameister, ich stehe für das Event EM und freue mich riesig darauf", sagte der 30-Jährige.

Durch den Ausfall der beiden rückt nun Julian Weber in den Mittelpunkt. Der 27-Jährige krönte sich in Abwesenheit von Vetter zum Deutschen Meister. Spätestens seit seinem vierten Platz bei den Olympischen Spielen in Tokio gehört der gebürtige Mainzer zur Elite im Speerwurf.

© getty Julian Weber hofft bei der WM in Eugene auf eine Medaille.

Leichtathletik WM 2022: Das deutsche Team

Männer:

Disziplin Name 100 Meter Julian Wagner 200 Meter Owen Ansah 4x100 Meter Owen Ansah Lucas Ansah-Peprah Joshua Hartmann Kevin Kranz Milo Skupin-Alfa Julian Wagner 4x400 Meter Marc Koch Henrik Krause Maximilian Kremser Manuel Sanders Marvin Schlegel Patrick Schneider 800 Meter Marc Reuther 1.500 Meter Christoph Kessler 5.000 Meter Mohamed Mohumed Sam Parsons Maximilian Thorwirth Marathon Tom Gröschel 110 Meter Hürden Gregor Traber 3.000 Meter Hindernis Frederik Ruppert Karl Bebendorf 20 Kilometer Gehen Karl Junghannß Christopher Linke 35 Kilometer Gehen Carl Dohmann Karl Junghannß Christopher Linke Hochsprung Tobias Potye Mateusz Przybylko Stabhochsprung Bo Kanda Lita Baehre Torben Blech Oleg Zernikel Dreisprung Max Heß Kugelstoßen Simon Bayer Diskuswurf Torben Brandt Henrik Janssen Martin Wierig Hammerwurf Tristan Schwandke Speerwurf Andreas Hofmann Julian Weber Zehnkampf Niklas Kaul Kai Kazmirek Leo Neugebauer Tim Nowak

Frauen: