NFL Re-Draft: So würde der Draft 2021 heute aussehen

Der NFL Draft 2023 steigt in der kommenden Woche. Doch wie lief es in der Vergangenheit? Ein besonders schwieriger Draft war der im Jahr 2021 auf dem Höhepunkt der Pandemie. SPOX verrät, was man hätte besser machen können.

Das Jahr 2021 war für die Teams der NFL eine besondere Herausforderung mit Blick auf den Draft. Es gab verkürzte College-Saisons, kein Scouting Combine und nur bedingt Möglichkeiten, Spieler darüber hinaus zu sehen. Entsprechend war die Beurteilung der Talente ein größeres Lotteriespiel als sonst. Im Re-Draft sind daher einige Dinge anders als damals - und dennoch bleiben bei manch einer Personalie große Zweifel.

© getty 1. Jacksonville Jaguars: QB Trevor Lawrence Ursprünglicher Pick: QB Trevor Lawrence Waren nach seiner Rookie-Saison noch Zweifel angebracht, wischte Lawrence diese unter einem dann kompetenten Trainerteam eindrucksvoll im zweiten Jahr weg. Nun dürfte klar sein, dass Lawrence in der Tat ein "Generational Talent" ist und natürlich auch in diesem Re-Draft die 1 bleibt.

© getty 2. New York Jets: QB Mac Jones Ursprünglicher Pick: QB Zach Wilson Dieser Pick bereitet mir Kopfzerbrechen. Wir sind uns sicher einig, dass Zach Wilson ein Bust war beziehungsweise ist. Doch welcher QB dieser Klasse war entscheidend besser über zwei Jahre? ich nenne hier jetzt nur deshalb Mac Jones, weil er von allen QBs dieser Klasse die beste Rookie-Saison gezeigt hat. Und ich bin weiter überzeugt davon, dass er sich im zweiten Jahr gesteigert hätte, wäre da nicht der völlig inkompetente Offensiv-Staff der Patriots um Matt Patricia und Joe Judge gewesen, unter denen wohl kein junger Quarterback eine Chance auf Weiterentwicklung gehabt hätte. Ob das mit Mike LaFleur in New York anders gewesen wäre, weiß ich aber auch nicht. Unterm Strich brauchten die Jets einen QB und Jones wäre wohl der beste verfügbare gewesen.

© getty 3. San Francisco 49ers: QB Justin Fields Ursprünglicher Pick: QB Trey Lance Hier habe ich schon deutlich mehr Überzeugung. Fields, der weiter an seiner Präzision und Pocket-Präsenz arbeiten muss, wäre wohl eine Bereicherung für das System von Mike Shanahan gewesen. Zumindest in Ansätzen zeigte er auch in Chicago, was sich die 49ers wohl von Lance versprochen hatten.

© getty 4. Atlanta Falcons: WR Ja'Marr Chase Ursprünglicher Pick: TE Kyle Pitts Nichts gegen Kyle Pitts, aber Chase war der klar beste Non-Quarterback in diesem Draft und hätte Matt Ryan vermutlich enorm weitergeholfen. Vielleicht hätte der QB dadurch nochmal einen zweiten Frühling erlebt.

© getty 5. Cincinnati Bengals: TE Kyle Pitts Ursprünglicher Pick: WR Ja'Marr Chase Die Grundidee bleibt bestehen: Es ist wichtiger, Joe Burrow ein Top-Target mehr zu geben als ihn besser zu beschützen. Und damit fällt die Wahl auf Pitts, da Chase eben schon weg ist.

© getty 6. Miami Dolphins: WR Jaylen Waddle Ursprünglicher Pick: WR Jaylen Waddle Waddle passt einfach super zum Offensiv-Scheme und zu den Fähigkeiten von Tua Tagovailoa. Will sagen: Die Dolphins lagen mit diesem Pick absolut richtig.

© getty 7. Detroit Lions: LB Micah Parsons Ursprünglicher Pick: OT Penei Sewell In der realen Welt dauerte es bis 2022, ehe die Lions ihren brachliegenden Pass Rush verbesserten. Dieses Mal finden sie mit Parsons einen Gamechanger, der damals aus heutiger Sicht zu tief gefallen war.

© getty 8. Carolina Panthers: OT Rashawn Slater Ursprünglicher Pick: CB Jaycee Horn Die Panthers hatten damals ein gehöriges Loch auf der linken Seite ihrer Offensive Line. Slater dürfte dieses schnell schließen.

© getty 9. Denver Broncos: CB Patrick Surtain II Ursprünglicher Pick: CB Patrick Surtain II Surtain ist nach nur zwei Jahren einer der allerbesten Cover-Corner in der NFL. Warum also sollte man hier etwas ändern?

© getty 10. Dallas Cowboys: OT Penei Sewell Ursprünglicher Pick: DeVonta Smith/Eagles Parsons ist schon weg und im Wissen, dass Offensive Tackle in Kürze durch den baldigen Abgang von La'el Collins zur Baustelle wird, ziehen die Cowboys hier ihren Right Tackle der nächsten zehn Jahre.

© getty 11. New York Giants: WR DeVonta Smith Ursprünglicher Pick: QB Justin Fields/Bears Die Giants traden ihren Pick dieses Mal nicht und ziehen stattdessen einen neuen Top-Receiver, den sie so bitter nötig haben. Smith, der gerade erst den Heisman gewonnen hat, dürfte ohnehin überall reinpassen.

© getty 12. Philadelphia Eagles: CB Jaycee Horn Ursprünglicher Pick: LB Micah Parsons/Cowboys Horn fällt nicht allzu tief, denn die Eagles der damaligen Zeit hätten ihn durchaus als Komplementär zu Darius Slay gebrauchen können. Und er hätte dort nicht sofort der Top-Cornerback sein müssen.

© getty 13. Los Angeles Chargers: OT Christian Darrisaw Ursprünglicher Pick: OT Rashawn Slater O-Line war damals völlig zurecht der Fokus, um Justin Herbert besser zu beschützen. Slater und Sewell sind bereits weg, also ziehen die Chargers Darrisaw, der im ersten Jahr solide war und dann 2022 einen großen Sprung gemacht hat.

© getty 14. Minnesota Vikings: EDGE Jaelan Phillips Ursprünglicher Pick: OG Alijah Vera-Tucker/Jets Die Vikings hatten damals so einige Baustellen. Pass Rush war eine, die Phillips mit etwas Eingewöhnungszeit schließen könnte. Er machte gerade in Sachen Pass Rush 2022 in seinem zweiten Jahr einen enormen Schritt nach vorn.

© getty 15. New England Patriots: EDGE Gregory Rousseau Ursprünglicher Pick: QB Mac Jones Da alle Quarterbacks mit Potenzial weg sind, ist Defense hier das Play. Rousseau könnte eine sehr gute Ergänzung zu Matt Judon sein, der damals so ein wenig als Einzelkämpfer unterwegs war im Pass Rush der Patriots.

© getty 16. Arizona Cardinals: CB Greg Newsome II Ursprünglicher Pick: LB Zaven Collins Cornerback ist ein lange vorherrschendes Problem in Arizona und Newsome ist der beste noch verfügbare Cornerback dieser Klasse. Ein idealer Fit also.

© getty 17. Las Vegas Raiders: OG Landon Dickerson Ursprünglicher Pick: OL Alex Leatherwood In jedem der Re-Drafts, die ich in diesem Jahr bislang gemacht habe, kam immer wieder der Punkt, an dem man sich an den Kopf fassen muss ob der kuriosen (Fehl-)Entscheidungen von Jon Gruden und Mike Mayock. Alex Leatherwood ist auch so ein Fall eines Spielers, der ein kilometerweiter Reach war, der sich dann als kompletter Griff ins Klo erwies. O-Line war ein sinnvoller Fokus, aber Dickerson ist der eindeutig bessere Pick - er ging ursprünglich früh in Runde 2 zu den Eagles.

© getty 18. Miami Dolphins: EDGE Kwity Paye Ursprünglicher Pick: EDGE Jaelan Phillips Pass Rush war damals der Fokus und Paye ist ein mehr als solider Trostpreis für die Dolphins, auch wenn er im wahren Leben für die Colts beim Pass Rush 2022 einen Schritt zurück gemacht hat. Er spielte dafür aber eine deutlich bessere Saison gegen den Run im zweiten Jahr.

© getty 19. Washington Football Team: OT Samuel Cosmi Ursprünglicher Pick: LB Jamin Davis Damals ergatterte Washington Cosmi Mitte der zweiten Runde, dieses Mal gehen sie auf Nummer sicher und ziehen ihren Right Tackle schon an 19. Stelle. Er muss sich zwar im Pass Blocking steigern, doch als Run-Blocker ist er schon früh richtig zuverlässig unterwegs.

© getty 20. Chicago Bears: C Creed Humphrey Ursprünglicher Pick: WR Kadarius Toney/Giants Center war nicht unbedingt eine Stärke der Bears, Humphrey hingegen ist nach zwei Jahren einer der besten Center der NFL und hätte die Bears sicherlich schon früh besser gemacht.

© getty 21. Indianapolis Colts: WR Elijah Moore Ursprünglicher Pick: EDGE Kwity Paye Es fehlte an Playmakern in der Offense und Moore hätte sicherlich gut reingepasst als zweite oder dritte Option im Receiving Corps.

© getty 22. Tennessee Titans: CB Tyson Campbell Ursprünglicher Pick: CB Caleb Farley Cornerback bleibt der Pick, doch Farley war schon aufgrund seiner Verletzungshistorie ein zu großes Risiko. Campbell hingegen hat sich bei den Jaguars sehr gut entwickelt und wurde im zweiten Jahr in der Liga zu einem der besseren Cover-Cornerbacks in der Liga.

© getty 23. New York Jets: OG Alijah Vera-Tucker Ursprünglicher Pick: OT Christian Darrisaw/Vikings AVT war damals kein schlechter Pick, doch an Position 14 vielleicht einfach zu hoch. An 23 fühlt sich diese Wahl schon ein wenig richtiger an, zumal er auch nach zwei Jahren im Pass-Blocking eher durchwachsen agiert.

© getty 24. Pittsburgh Steelers: TE Pat Freiermuth Ursprünglicher Pick: RB Najee Harris Freiermuth war ursprünglich ein Zweitrundenpick, dürfte im zweiten Anlauf aber nicht so lange zu haben sein. Und da er wertvoller als irgendein Running Back ist, sollte er an dieser Stelle der Pick sein.

© getty 25. Jacksonville Jaguars: WR Rondale Moore Ursprünglicher Pick: RB Travis Etienne Moore ist ein vielversprechender Playmaker, der allerdings eine feste Rolle finden muss. Hier muss man natürlich zugeben, dass er vermutlich unter Urban Meyer einen schweren Stand gehabt hätte, doch um einem Rookie-QB das Leben zu erleichtern, wäre er sicher hilfreich gewesen, vor allem im Kurzpassspiel.

© getty 26. Cleveland Browns: DT Christian Barmore Ursprünglicher Pick: CB Greg Newsome II Defensive Tackle war ein Problemfeld der Browns und Barmore dürfte der beste DT dieser Klasse gewesen sein. Ursprünglich fiel er bis Runde 2 zu den Patriots, entwickelte sich aber nach und nach zu einem guten Inside-Rusher.

© getty 27. Baltimore Ravens: EDGE Odafe Oweh Ursprünglicher Pick: WR Rashod Bateman Oweh war ein guter Pick der Ravens und passt gut in die Defense, die Baltimore spielt. Insofern ergibt es wenig Sinn, an ihm zu zweifeln - er kommt sogar ein paar Picks früher zum Zug als 2021.

© getty 28. New Orleans Saints: OL Teven Jenkins Ursprünglicher Pick: EDGE Payton Turner Er ging damals als Tackle zu den Bears und scheiterte im Grunde. Doch als Guard blühte er zuletzt auf. Mit dem Wissen wäre er sicher eine gute Ergänzung für die O-Line der Saints, die damals auf Left Guard Calvin Throckmorton setzten, der notgedrungen als UDFA früh startete.

© getty 29. Green Bay Packers: CB Kelvin Joseph Ursprünglicher Pick: CB Eric Stokes Die verbleibenden Cornerbacks kommen allesamt mit gewissen Fragezeichen und Defiziten, doch der beste noch verfügbare dürfte wohl Joseph sein. Und Cornerback war neben Guard ein Need für die Packers im Draft 2021.

© getty 30. Buffalo Bills: OT Walker Little Ursprünglicher Pick: EDGE Gregory Rousseau Die vielversprechenden Pass Rusher sind weg, also geht der Blick auf die O-Line, die seinerzeit einen neuen Right Tackle brauchte. Bei den Jaguars spielte er meist Left Tackle, doch ist dort Dion Dawkins in Buffalo gesetzt. Little scheint eine bessere Alternative zu sein als der damalige Drittrundenpick Spencer Brown.

© getty 31. Baltimore Ravens: RB Najee Harris Ursprünglicher Pick: EDGE Odafe Oweh Falls Ihr das noch nicht gehört haben solltet: Die Ravens laufen gerne mit dem Ball, speziell die im Jahr 2020 und danach. Entsprechend ergibt ein Running Back wie Najee Harris hier durchaus Sinn.