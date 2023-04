NFL Re-Draft: So würde der Draft 2020 heute aussehen

In der kommenden Woche steigt der NFL Draft 2023. Zeit zurückzublicken auf vorherige Drafts. 2020 etwa hatte zahlreiche Top-Quarterbacks und -Wide-Receiver zu bieten. Doch wo würden diese nach heutigem Wissen landen?

Der NFL Draft 2020 bot zahlreiche Offensivstars, darunter mindestens zwei Superstar-Quarterbacks. Während einer bleibt, wo er ist, darf sich ein anderes Team als damals über ein massives Upgrade freuen. So könnte der Draft 2020 aus heutiger Sicht aussehen ...

© getty 1. Cincinnati Bengals: QB Joe Burrow Ursprünglicher Pick: QB Joe Burrow Die Bengals haben damals einen der Superstars der heutigen NFL gezogen. Diesen Pick würden sie in 10 von 10 Fällen sicher wieder machen.

© getty 2. Washington Football Team: QB Justin Herbert Ursprünglicher Pick: EDGE Chase Young Washington hatte erst ein Jahr zuvor Dwayne Haskins gezogen, der sich als Enttäuschung herausstellte und Alex Smith hatte sich gerade erst von seiner Horrorverletzung erholt. DIe QB-Situation war also bestenfalls undurchsichtig. Herbert wiederum hat sich als einer der talentiertesten Quarterbacks der NFL etabliert und hätte wohl jedem Team weitergeholfen. Damit ist er der offensichtliche Pick an dieser Stelle.

© getty 3. Detroit Lions: WR Justin Jefferson Ursprünglicher Pick: CB Jeff Okudah Mit allem, was wir heute wissen, muss man hier Justin Jefferson nehmen. Er ist unter allen Ofensivspielern dieser Draft-Klasse sicher der beste Non-Quarterback und die Lions hatten damals noch Matthew Stafford. Mit Jefferson an seiner Seite wäre er vermutlich sogar in Detroit über 2020 hinaus geblieben.

© getty 4. New York Giants: OT Tristan Wirfs Ursprünglicher Pick: OT Andrew Thomas Nichts gegen Andrew Thomas, der sich prächtig entwickelt hat und 2022 angekommen schien. Doch über die vergangenen drei Jahre betrachtet war Wirfs sicherlich der beste Offensive Tackle dieser Draftklasse und damit der ideale Pick für die Giants an 4.

© getty 5. Miami Dolphins: QB Tua Tagovailoa Ursprünglicher Pick: QB Tua Tagovailoa Hier wird es kompliziert, denn Tuas erste zwei Jahre in der NFL waren doch recht überschaubar. Mit all den Waffen, die ihm 2022 zur Verfügung standen, blühte er jedoch auf. Wären da nicht die Gehirnerschütterungen, wäre dies ein weitaus einfacherer Pick gewesen.

© getty 6. Los Angeles Chargers: EDGE Chase Young Ursprünglicher Pick: QB Justin Herbert Herbert ist in dieser Version des Drafts 2020 schon weg und Young hatte eine ziemlich gute Rookie-Saison, ehe ihn eine Knieverletzung im Grunde für zwei Jahre aus dem Verkehr zog. Dennoch wäre er wohl der logische Pick an dieser Stelle, wenn schon Herbert nicht zur Verfügung steht.

© getty 7. Carolina Panthers: QB Jalen Hurts Ursprünglicher Pick: DT Derrick Brown Mit dem, was wir heute wissen, dürfte Jalen Hurts wohl der ideale QB für die Vorstellungen von Matt Rhule gewesen sein. Und wer weiß, vielleicht wäre Rhule dann heute noch in Carolina am Ruder?

© getty 8. Arizona Cardinals: CB A.J. Terrell Ursprünglicher Pick: LB Isaiah Simmons Cornerback war in den vergangenen Jahren das Dauerthema in Arizona - und ist es auch heute noch. Terrell, der sich als Glücksgriff der Falcons entpuppte, wäre hier sicher eine große Hilfe gewesen.

© getty 9. Jacksonville Jaguars: CeeDee Lamb Ursprünglicher Pick: CB C.J. Henderson 2020 war ein sehr guter Jahrgang für Wide Receiver und die Jaguars hätten sicherlich von einem besseren als Laviska Shenault profitiert. Insofern ist CeeDee Lamb hier der Pick, um Gardner Minshew einen Top-Playmaker zu verschaffen.

© getty 10. Cleveland Browns: OT Andrew Thomas Ursprünglicher Pick: OT Jedrick Wills Die Browns brauchten damals wirklich einen Tackle und da Thomas noch verfügbar ist und ein hohes Ceiling mitbrachte, ist er nun der Pick.

© getty 11. New York Jets: OT Jedrick Wills Ursprünglicher Pick: OT Mekhi Becton Die Jets waren auf der Suche nach einem neuen Left Tackle und entschieden sich für Mekhi Becton, der bislang eher enttäuschend agierte. Jedrick Wills mag auch keine spektakulären ersten drei Jahre hingelegt haben, aber besser als Becton war er dann doch.

© getty 12. Las Vegas Raiders: WR Tee Higgins Ursprünglicher Pick: WR Henry Ruggs Ruggs war rein sportlich sicherlich keine schlechte Idee, doch was neben dem Platz passierte, disqualifiziert ihn für einen weiteren Pick im Draft. Schaut man sich die noch verfügbaren Receiver an - die Raiders hatten bessere Waffen in der Offense bitter nötig -, dann hatte Higgins sicherlich bislang die beste Zeit in der NFL und ist damit wohl ein sicherer Pick, um die Raiders aufzurüsten.

© getty 13. San Francisco 49ers: WR Jerry Jeudy Ursprünglicher Pick: OT Tristan Wirfs/Bucs Die 49ers zogen damals Jevon Kinlaw und Brandon Aiyuk in Runde 1. Aus heutiger Sicht drängt sich an 13 kein Defensive Tackle auf und wenn es der beste verfügbare Receiver sein soll, landen wir hier bei Jeudy, der mit besserem Coaching und einer besseren QB-Situation vermutlich eine einfachere Anfangsphase in der NFL gehabt hätte.

© getty 14. Tampa Bay Buccaneers: OT Mekhi Becton Ursprünglicher Pick: DT Javon Kinlaw/49ers Die Bucs kommen durch Hindsight in die Bredouille, denn ihr bester Pick seit längerer Zeit, Wirfs, ist nicht mehr zu haben. Die Hoffnung ist daher, dass Becton, der als Rookie gute Ansätze zeigte, mit besserem Coaching und weniger Verletzungspech eine ordentliche Rolle spielen kann in Tampa.

© getty 15. Denver Broncos: WR Brandon Aiyuk Ursprünglicher Pick: WR Jerry Jeudy Objektiv betrachtet hatte Aiyuk bessere erste drei Jahre in der NFL als Jeudy. Insofern dürfte er an dieser Stelle kein Downgrade zum ursprünglichen Pick sein.

© getty 16. Atlanta Falcons: CB Trevon Diggs Ursprünglicher Pick: CB A.J. Terrell Cornerback bleibt der Fokus der Falcons und damit ist Ballhawk Diggs sicherlich eine gute Alternative zu Terrell. Man muss natürlich zugeben, dass er gerade in seinen ersten zwei Jahren ein ziemlicher Boom-or-Bust-Corner war, doch 2022 steigerte er sich und wurde konstanter in Coverage.

© getty 17. Dallas Cowboys: DT Derrick Brown Ursprünglicher Pick: WR CeeDee Lamb Ursprünglich war Brown ein Top-10-Pick der Panthers, doch erwachte er erst in seinem dritten Jahr und zeigte, welches Potenzial in ihm steckt. Die Theorie hier ist, dass er unter Defensive Coordinator Mike Nolan vielleicht schon früher ein höheres Niveau erreicht. Zudem waren die Cowboys auf Defensive Tackle in den vergangenen Jahren ohnehin nie sonderlich hochwertig besetzt. Er wäre also schnell ein Schlüsselspieler geworden.

© imago images 18. Miami Dolphins: OL Michael Onwenu Ursprünglicher Pick: OT Austin Jackson Seit Anbeginn von General Manager Chris Griers Rebuild scheitert jener immer wieder beim Versuch, eine stabile Offensive Line aufzubauen. Onwenu, der Guard und Tackle spielen kann, war als Sechstrundenpick einer der größten Steals des Drafts 2020 und wäre vermutlich sofort Starter in dieser Line geworden.

© getty 19. Las Vegas Raiders: S Antoine Winfield Jr. Ursprünglicher Pick: CB Damon Arnette Cornerback war sicher eine Baustelle für die Raiders, doch an 19 drängt sich keiner auf. Safety war ebenso ein Problem dieses Teams, zumal ein Jahr zuvor mit Johnathan Abrams ein sehr eindimensionaler Box-Safety geholt wurde, der sich nicht unbedingt als Glücksgriff entpuppte. Entsprechend bekommen die Raiders in Winfield ein großes Upgrade, das vielleicht sogar geholfen hätte, diese Secondary zu stabilisieren.

© getty 20. Jacksonville Jaguars: RB Jonathan Taylor Ursprünglicher Pick: EDGE K'Lavon Chaisson Offenkundig brauchten die Jaguars Playmaker an allen Fronten und auch wenn sie ein Jahr zuvor erst James Robinson gezogen hatten - und ein Jahr später bekanntlich Travis Etienne holten -, ist Taylor natürlich ein deutlich explosiverer Running Back, der diesem Team gut zu Gesicht gestand hätte.

© getty 21. Philadelphia Eagles: WR Darnell Mooney Ursprünglicher Pick: WR Jalen Reagor Reagor war ein epischer Fehlgriff. Anders kann man es nicht formulieren. Entsprechend braucht es eine bessere Alternative, denn Receiver war damals eine große Baustelle. Und Mooney ist sicherlich einer der besseren Receiver dieses Drafts, der trotz offensichtlicher struktureller Defizite in Chicago bislang eine sehr ordentliche Karriere hingelegt hat.

© getty 22. Minnesota Vikings: WR Michael Pittman Jr. Ursprünglicher Pick: WR Justin Jefferson Zu den großen Verlierern dieses Re-Drafts gehören die Vikings, die den besten Receiver der Klasse nicht mehr bekommen. Trostpreis ist dann Pittman, der sich trotz fragwürdiger Quarterbacks zu einem guten Receiver entwickelt hat, der aufgrund seiner Statur die X-Rolle übernehmen und Adam Thielen als Z-Receiver halten kann.

© getty 23. New England Patriots: LB Isaiah Simmons Ursprünglicher Pick: LB Kenneth Murray/Chargers Ein Risikopick, keine Frage. Doch Simmons war damals einer Freak-Athleten im Draft und die Idee war, dass er nur einen kreativen Coach bräuchte, um aus ihm ein Asset zu machen. Den Cardinals ist das bis heute nicht gelungen, doch wer weiß, was Belichick mit ihm angestellt hätte ...

© getty 24. New Orleans Saints: OG Robert Hunt Ursprünglicher Pick: C Cesar Ruiz Ruiz zeigte gute Ansätze, entwickelte sich aber nie zu einer echten Verstärkung der O-Line. Robert Hunt hingegen nahm eine positivere Entwicklung bei den Dolphins und war einer der wenigen Dolphins-O-Line-Draftpicks der letzten Jahre, die sich nicht als Fehlgriff entpuppten.

© getty 25. Minnesota Vikings: CB Jaylon Johnson Ursprünglicher Pick: WR Brandon Aiyuk/49ers Die Vikings waren damals auch im Markt für Cornerback-Hilfe und zogen sogar deren zwei. Doch Jaylon Johnson dürfte besser sein als viele anderen in diesem Draft und hätte den Vikings von Anfang an geholfen.

© getty 26. Miami Dolphins: EDGE Alex Highsmith Ursprünglicher Pick: QB Jordan Love/Packers Die Dolphins hatten 2020 einen ordentlichen Pass Rush, der aber viel von Blitzes abhängig war. Highsmith könnte die individuelle Qualität an der Front deutlich erhöhen.

© getty 27. Seattle Seahawks: S Xavier McKinney Ursprünglicher Pick: LB Jordyn Brooks Später im Jahr machten die Seahawks diesen Trade für Jamal Adams, über den die Jets vermutlich immer noch erfreut sein dürften. Es war ein grandioser Fehltritt der Seahawks. McKinney würde diesen wohl unnötig machen, auch wenn er kein eindimensionaler Box-Safety ist, den die Seahawks ja unbedingt holen und langfristig halten wollten. Der bessere Spieler für eine funktionierende Secondary jedoch wäre er sicher.

© getty 28. Baltimore Ravens: WR Chase Claypool Ursprünglicher Pick: LB Patrick Queen Linebacker war eine Baustelle, da man den ein Jahr zuvor nach New York abgewanderten C.J. Mosley ersetzen musste. Doch all die noch vorhandenen Linebacker erwiesen sich im Nachhinein nicht als Erstrunden-Material. Insofern schadet es sicher nicht, einfach doch mal Lamar Jackson ein gutes Target zu spendieren.

© getty 29. Tennessee Titans: OG Jonah Jackson Ursprünglicher Pick: OT Isaiah Wilson Niemand griff 2020 so episch in Runde 1 daneben wie die Titans. Wilson kam mit Off-Field-Problemen, die sich nahtlos in den NFL übertrugen und somit war er ganz schnell wieder weg. Ein sichererer Pick ist da schon Jackson, der zwar ein durchwachsenes Rookie-Jahr spielte, anschließend aber zu einem sehr guten Run-Blocker wurde, was in Tennessee sicher mehr hilft als anderswo.

© getty 30. Green Bay Packers: WR Van Jefferson Ursprünglicher Pick: CB Noah Igbinoghene/Dolphins Entgegen der in Green Bay geltenden Gepflogenheiten ist hier dann doch ein vielversprechender Wide Receiver der Pick, schließlich muss Aaron Rodgers bei Laune gehalten werden. Und Jordan Love kann man sicherlich auch in Runde 2 noch finden.

© getty 31. San Francisco 49ers: S Jeremy Chinn Ursprünglicher Pick: CB Jeff Gladney/Vikings Chinn ist flexibel einsetzbar und hätte sicherlich eine gute Rolle in der Secondary der Niners gespielt. Er wäre zudem ein Upgrade gegenüber dem damaligen Starter Tarvarius Moore gewesen.