NFL Mock Draft 2.0: Colts und Titans aggressiv - Texans werden für Geduld belohnt

In der Nacht auf Freitag steigt der NFL Draft 2023. Zum Abschluss unserer Pre-Draft-Coverage auf SPOX gibt es hier nun den finalen Mock Draft - mit Trades und einigem vorgroprammiertem Chaos.

Eines dürfte schon jetzt klar sein: Die Draftklasse von 2023 ist äußerst kontrovers. Selten gingen die Meinungen vielerorts so sehr auseinander wie in der Bewertung der diesjährigen Prospects. Wie viele Quarterbacks sehen wir in Runde 1 - und wie viele davon in den Top 5? Wo landet C.J. Stroud, der lange als potenzieller Top-Pick galt - so auch in meinem ersten Mock Draft in diesem Jahr - und nun womöglich sogar aus den Top 10 fällt. Wer wird aggressiv und tradet vielleicht noch hoch und welche Auswirkungen hat der nun vollzogene Aaron-Rodgers-Trade? Auch dieser Mock Draft ist wieder eine Kombination aus dem, welches Vorgehen ich von den Teams erwarte, den Needs und den besten verfügbaren Spielern. Ich schaue nur auf Runde 1, denn alles was danach passiert ist in diesem Jahr ein noch größerer Schuss ins Blaue als in den vergangenen Jahren. Und: Die Dolphins haben ihren Erstrundenpick aufgrund einer NFL-Bestrafung wegen Tamperings verloren ... Los geht's!

© getty 1. Carolina Panthers (via CHI): Bryce Young, QB, Alabama Mittlerweile scheint festzustehen, dass Bryce Young die Wahl der Panthers sein wird. Zwischenzeitlich hieß es mal, Stroud könnte es sein, doch diese Fährte ist mittlerweile kalt. Überdies hat Young verdächtigerweise in der Vorwoche seine übrigen Pre-Draft-Visits kurzerhand abgesagt, was eine deutliche Sprache spricht.

© getty 2. Houston Texans: Will Anderson Jr., EDGE, Alabama Halte ich diesen Schritt für richtig? Nein, doch es deutet mittlerweile sehr viel darauf hin, dass die Texans sich das Leben unnötig schwer machen und keinen Quarterback an 2 ziehen werden. Stattdessen wird es mit Will Anderson der beste Edge Rusher der Klasse. Kein schlechter langfristiger Move, doch droht man damit eben ohne guten QB auf der Stelle zu treten.

© getty +++ MOCK TRADE +++ 3. Indianapolis Colts (via ARI): Anthony Richardson, QB, Florida Ich sehe hier eine gute Chance auf einen Trade. Warum gerade die Colts, die ohnehin an 4 picken mit den Cardinals, die an 3 keinen QB ziehen werden? Eben darum! Die Cardinals lassen wissen, dass sie runter traden wollen und bevor jemand anderes den Colts den Wunsch-QB wegschnappt, werden sie zur Abwechslung mal proaktiv - es geht auch um General Manager Chris Ballards Job - und ziehen ihren QB. Und das ist Richardson, den Head Coach Shane Steichen ähnlich einsetzen kann wie Jalen Hurts in Philly.

© getty +++ MOCK TRADE +++ 4. Tennessee Titans (via ARI von IND): Will Levis, QB, Kentucky Und weiter geht's mit noch einem Trade! Die Cardinals sind noch nicht fertig und traden erneut runter, dieses Mal mit den Titans, die offenbar dringend auch einen QB wollen und hier auf Nummer sicher gehen, dass keiner der anderen Verdächtigen zuschlägt. Ihr Pick ist Will Levis, weil er langfristig mit seinem starken Arm ins Konzept der Titans passt, die gerne aufs Run Game und Deep Shots setzen.

© getty 5. Seattle Seahawks (via DEN): Tyree Wilson, EDGE, Texas Tech Die Seahawks hätten sicherlich auch Interesse an Richardson. Doch mit ihm vom Board gehen die Seahawks klar nach Need und ziehen den wohl zweitbesten Edge-Rusher, was sicherlich weiterhin die größte Baustelle des Teams ist.

© getty 6. Detroit Lions (via LAR): Jalen Carter, DT, Georgia Bei den Lions könnte man an 6 in dieser Konstellation sicherlich auch über Stroud nachdenken, doch sitzt Jared Goff derzeit wohl sicher genug im Sattel, dass man stattdessen den besten verfügbaren Spieler zieht, dessen rechtliche Probleme offenbar keinen großen Einfluss auf seinen Draft Stock haben werden.

© getty 7. Las Vegas Raiders: Devon Witherspoon, CB, Illinois Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Auch die Raiders sind ein Kandidat für einen Quarterback. Sie haben aber mit Jimmy Garoppolo zumindest mal die Lösung für die nächsten zwei Jahre schon an Land gezogen, entsprechend geht der Fokus auf die kommende Saison und in der soll angegriffen werden. Daher ziehen sie mit Witherspoon den besten Shutdown-Corner des Drafts.

© getty 8. Atlanta Falcons: Christian Gonzalez, CB, Oregon Die Falcons vertrauen auch tatsächlich auf Desmond Ridder und verstärken ihre Secondary mit Gonzalez, der in der Secondary vielseitig verwendbar ist. Und klar, sie haben erst kürzlich für Jeff Okudah (Lions) getradet, doch will man sich wirklich darauf verlassen, dass er durch einen Tapetenwechsel allein eine enorme Steigerung nach zwei enttäuschenden Jahren hinlegt?

© getty 9. Chicago Bears (via CAR): Peter Skoronski, OT, Northwestern Es passt einfach! Wie schon im ersten Mock ziehen die Bears den besten O-Liner, der nebenbei auch noch ein Lokalmatador ist. Er wird die Line klar verbessern, ob nun als Tackle oder Guard.

© getty 10. Philadelphia Eagles (via NO): Nolan Smith, EDGE, Georgia Die Eagles haben keine allzu großen Lücken in ihrem starken Kader. Doch kann man diesen Pick wunderbar nutzen, um sich für die Zukunft zu rüsten, denn die etablierten Edge-Verteidiger des Teams sind größtenteils nicht mehr die jüngsten.

© getty +++ MOCK TRADE +++ 11. Arizona Cardinals (via TEN): Lukas Van Ness, EDGE, Iowa Die Cardinals würden im Normalfall - also wenn die Texans einfach einen QB ziehen würden an 2 - Will Anderson an 3 nehmen. Doch nun fallen sie weich und ziehen - mit ein paar künftigen Extrapicks im Gepäck - einen anderen guten Pass Rusher, der ihre Front auch verstärken kann.

© getty 12. Houston Texans (via CLE): C.J. Stroud, QB, Ohio State An 12 ist dann Stroud immer noch da und an dieser Stelle greifen die Texans dann doch zu. Besser als das vorhandene Personal - Davis Mills und Case Keenum - ist er allemal und man will ja im ersten Jahr unter Head Coach DeMeco Ryans nicht auf der Stelle treten.

© getty 13. Green Bay Packers (via NYJ): Jaxon Smith-Njigba, WR, Ohio State Ich gebe zu, dies wäre der ultimative Troll-Move der Packers in Richtung Rodgers, dem man nie einen Erstrunden-Receiver gegönnt hat. Doch das Receiving Corps braucht ein Upgrade für Jordan Love und JSN passt hier wunderbar rein - idealerweise wohl im Slot.

© getty 14. New England Patriots: Paris Johnson Jr., OT, Ohio State Cornerback? Ja, vielleicht später. das wohl sinnvollste Upgrade für die kommenden Jahre und auch schon für die kommende Saison ist Tackle und Johnson kann sofort als Left Tackle übernehmen, wer denn Right Tackle spielt, wird im Laufe des Sommers geklärt.

© getty 15. New York Jets (via GB): Broderick Jones, OT, Georgia Die Jets haben nun ihren Wunsch-Quarterback, müssen nun also dafür sorgen, dass dieser gut beschützt wird. Jones ist sicherlich an diesem Punkt der beste noch verfügbare Offensive Tackle und damit der Pick der Jets.

© getty 16. Washington Commanders: Joey Porter Jr., CB, Penn State Nein, ich bin nicht von Sam Howell überzeugt. Doch wenn die Commanders nicht für einen QB hoch traden, ziehen sie jetzt auch keinen. Entsprechend wird die Secondary verstärkt und Joey Porter Jr. dürfte in dieser Secondary sofort starten.

© getty 17. Pittsburgh Steelers: Deonte Banks, CB, Maryland Die Steelers haben durch den Trade für Allen Robinson die Lücke im Receiving Corps erstmal geschlossen. Und dann ist es naheliegend, die Secondary zu stärken, die in den vergangenen Jahren einige Federn gelassen hat. Banks kann outside und im Slot als Big Slot spielen, sollte also schnell seinen Spot finden.

© getty 18. Detroit Lions: Dalton Kincaid, TE, Utah Ich halte hier Bijan Robinson zumindest mal für denkbar, doch wurde in der Free Agency auf Running Back bereits nachgebessert und dem Team wirklich weiterhelfen würde ein starker Receiving Tight End. Und Kincaid ist ein solcher, der den Abgang von T.J. Hockenson aus dem Jahr nachträglich kompensieren würde.

© getty 19. Tampa Bay Buccaneers: Darnell Wright, OT, Tennessee Hier ist Hendon Hooker durchaus denkbar, doch sind die Bucs aus irgendeinem Grund immer noch im Win-Now-Modus - aus ihrer Sicht - und dann gilt es, die Offensive Line vor Baker Mayfield zu stärken. Ihre bisherigen Moves dieser Offseason jedenfalls lassen keinen anderen Schluss zu als dass sie sich immer noch als Playoff-Contender sehen.

© getty +++ MOCK TRADE +++ 20. Kansas City Chiefs (via SEA): Zay Flowers, WR, Boston College Ein Gerücht der letzten Tage, was mir sehr gut gefallen hat, ist dieses hier! Die Chiefs traden hoch für Zay Flowers, der ihren Slot übernimmt und damit für mehr Variabilität im Rest des Receiving Corps sorgt. Die Seahawks sind hier der ideale Spot, denn sie haben an dieser Stelle eigentlich keinen eindeutigen Need, den man unbedingt angehen müsste und der nicht später noch behandelt werden könnte.

© getty 21. Los Angeles Chargers: Jordan Addison, WR, USC Die Chargers setzen auf Lokalkolorit und holen mit Addison eine sehr gute Nummer 2 im Receiving Corps. Er kann außen und im Slot spielen, sodass er eine ideale Ergänzung zu Mike Williams und Keenan Allen darstellt.

© getty 22. Baltimore Ravens: Quentin Johnston, WR, TCU Die Ravens, die Odell Beckham Jr. geholt haben, legen auf Wide Receiver nochmal nach und ziehen einen typischen X-Receiver. Hatte Lamar Jackson einen solchen überhaupt schon mal in seinen fünf Jahren in der NFL? Eher nicht.

© getty 23. Minnesota Vikings: Hendon Hooker, QB, Tennessee Die Vikings gehen mit Kirk Cousins ohne neuen Deal ins letzte Vertragsjahr. Zeit also, einen Blick nach vorn zu werfen. Hooker scheint der einzige noch verbliebene QB mit Upside zu sein, entsprechend fällt die Wahl auf ihn. Und er müsste nicht sofort ins kalte Wasser geworfen werden, könnte erstmal ein Jahr hinter Cousins lernen.

© getty 24. Jacksonville Jaguars: Bryan Bresee, DT, Clemson Jacksonville investiert erneut in die Defensive Front, die mit Bresee nicht nur einen Run-Stopper, sondern auch einen versierten Inside-Rusher bekommt.

© getty 25. New York Giants: O'Cyrus Torrence, OG, Florida Wide Receiver wäre hier auch denkbar, doch nachdem im Vorjahr Tackle angegangen wurde, ist nun das Innere der Offensive Line im Fokus. Hier geht es darum, Daniel Jones das Leben leichter zu machen und nebenbei auch dem Run Game zu helfen.

© getty 26. Dallas Cowboys: Michael Mayer, TE, Notre Dame Ich bleibe dabei, dass ich Robinson hier absolut für denkbar halte. Doch in einem Anflug von Vernunft entschließt sich Jerry Jones dann doch dazu, seine große Lücke auf Tight End mit dem besten klassischen In-Line-TE zu schließen.

© getty +++ MOCK TRADE +++ 27. Philadelphia Eagles (via BUF): Bijan Robinson, RB, Texas Die Eagles, die natürlich noch ihren eigenen Erstrundenpick hatten, springen per Trade für ihren Zweitrundenpick (62) ein paar Plätze nach oben, um mögliche Trades von Teams mit hohen Tag-2-Picks abzuwehren und ziehen nun tatsächlich Robinson, der natürlich ideal in ihr Scheme passt.

© getty 28. Cincinnati Bengals: Brian Branch, S, Alabama Die Bengals haben mit Vonn Bell und Jessie Bates zwei Starting Safetys verloren. Branch gibt ihnen nun sehr viel Flexibilität in der Secondary, denn er kann ähnlich wie Dax Hill sowohl Safety als auch im Slot spelen und damit diverse Planstellen besetzen.

© getty 29. New Orleans Saints (via SF): Myles Murphy, EDGE, Clemson Die Saints finden mit Murphy den Nachfolger von Marcus Davenport, der zu den Vikings abgewandert ist. Murphy ist wie sein Vorgänger einer, dem man in allen drei Downs vertrauen kann.

© getty +++ MOCK TRADE +++ 30. Buffalo Bills (via PHI): Josh Downs, WR, North Carolina Ja, ich weiß, Downs hat es nicht mal auf mein Big Board geschafft. Doch die Bills, die natürlich auch aus der Runde raus traden könnten, brauchen einen neuen Slot-Receiver und Downs könnte hier ein Überraschungspick werden. Er ist mit seinen 1,78 Metern etwas klein, dafür aber sehr produktiv im Slot und könnte die Underneath-Routes der Bills beleben.