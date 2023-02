Super Bowl LVII - Gewinner und Verlierer: 800.000 Dollar für die Füße - so blamierte sich die NFL

Super Bowl LVII ist im Kasten und die Kansas City Chiefs dürfen sich einmal mehr über eine offensive Galavorstellung freuen. Doch auch ein Verteidiger war sielentscheidend.

Im Super Bowl hatte er nnfangs nicht den Ball, weil seine Defense nicht vom Feld kam, verletzte sich den Knöchel nochmal und scorte schließlich in allen Drives in der zweiten Hälfte zum 10-Punkte-Comeback. Er ist jetzt mit 27 mehrfacher Liga-MVP und mehrfacher Super-Bowl-MVP, und der erste seit Kurt Warner (1999), der als Liga-MVP im selben Jahr auch den Titel geholt hat.

Take a Bow: Nach dem Wegtraden eines All-Pro-Wide-Receivers, mehreren zusätzlich dazugekommenen Verletzungen bei den verbliebenen Receivern und einer eignen Knöchel-Verletzung spielte Mahomes seine vielleicht beste Saison und krönte all das mit einem "Flu Game"-artigen Playoffrun.

© getty

Gewinner: ANDY REID, Head Coach - Chiefs

Es war keine fehlerlose Leistung von Reid. Das verschossene Field Goal in der ersten Hälfte wäre im Falle einer Niederlage als ein Beispiel für seine immer noch zu konservativen Entscheidungen in dem Bereich zu Recht kritisiert worden.

Aber gleichzeitig hat Reid gegen die Eagles-Front einen Gameplan aufgebaut, der keine Sacks zuließ und bei vier von sieben möglichen Drives 65+ Yards plus Score produzierte. Das geduldige Nehmen, was die Defense gab, das In-Szene-Setzen von Pacheco und Smith-Schuster, die defensiven Adjustments zur Halbzeit sowie das Zu-Boden-gehen von McKinnon an der 1 sind Reids Handschrift in dem Sieg.