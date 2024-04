Sogar Wemby erwischt es zweimal: Das waren die besten Poster-Dunks der Saison

10. KD über Giannis

In Szenen wie diesen sieht man Kevin Durant seine 35 Jahre nun wahrlich nicht an. Auch außerhalb von diesem Hammer-Dunk zeigte der Suns-Star in diesem Jahr eine wahre Vintage-Saison, in der er so gute Quoten wie noch nie in seiner Karriere auflegte.

Man muss zu Giannis Verteidigung aber sagen, dass ihn die Bucks-Rotation bei diesem Spielzug in eine schwierige Situation brachte, den heranfliegenden Durant irgendwie stoppen zu können. Weit offene Korridore für einen Abschluss waren in der Bucks-Verteidigung für uns alle ein gewöhnungsbedürftiges Bild in dieser Saison.