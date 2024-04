“Es gibt keinen besseren” - Westbrook tönt über seine Leistung von der Bank

Die Clippers haben mittlerweile die Playoff-Teilnahme in trockene Tücher gebracht und sind bereit, einen tiefen Lauf in die NBA-Playoffs zu starten. Russell Westbrook, ehemaliger MVP, äußerte sich nun in einem Interview mit Ohm Youngmisuk (ESPN), über seine Rolle als Bankspieler für das Team.

"Es gibt keinen besseren Spieler, der von der Bank kommt, in der Liga", sagte Westbrook. Das sind große Töne, wenn man bedenkt, was Spieler wie Bogdan Bogdanovic, Malik Monk oder Westbrooks Teamkollege, Norman Powell, für die zweite Garde ihrer Teams leisten.