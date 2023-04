NBA: Offseason-Ausblick der Toronto Raptors und New Orleans Pelicans

Mit den Toronto Raptors und den New Orleans Pelicans haben sich die ersten beiden Teams bereits aus der Postseason verabschiedet. Vor allem in Toronto könnte es große Veränderungen am Kader geben. Wir geben einen Überblick über die Teams vor der anstehenden Free Agency.

Dazu blicken wir auf die Finanzen, das Draft-Kapital, die werdenden Free Agents sowie Kandidaten für eine mögliche vorzeitige Verlängerung.

© getty TORONTO RAPTORS (41-41) Toronto Raptors: So lief die Saison Vor der Trade Deadline erwarteten viele, dass die Raptors ihr Team aufbrechen werden, sie taten es nicht, sondern verstärkten sich noch einmal mit Jakob Pöltl. Nur gut zwei Monate später werden diese Fragen erneut aufkommen. Das Play-In gegen die Bulls war das Spiegelbild der ganzen Saison. Toronto hatte gute Phasen, verspielte aber auch jede Menge Führungen im vierten Viertel und hatte Probleme, gute Offense zu laufen. Die Raptors brachten sich so ein ums andere Mal um den Lohn für das aufwändige Spiel. "Wir hatten gute Phasen, aber ebenso viele schlechte", resümierte ein niedergeschlagener Pascal Siakam. "Wir haben keine Konstanz gefunden und das muss sich ändern." Und es ist sehr wahrscheinlich, dass einschneidende Veränderungen kommen werden. Coach Nick Nurse hat nur noch ein Jahr Vertrag, drei Schlüsselspieler können im Sommer Free Agents werden. Auf das Front Office wartet jede Menge Arbeit, da auch Starter wie O.G. Anunoby oder Siakam in der Theorie ihre Verträge vorzeitig verlängern könnten.

© getty Toronto Raptors: Diese Spieler werden Free Agents Spieler Position Alter Anmerkung Fred VanVleet Point Guard 29 Spieler-Option über 22,8 Mio. Gary Trent Jr. Guard 23 Spieler-Option über 18,8 Mio. Jakob Pöltl Center 27 Unrestricted Thaddeus Young Forward 34 nur 1 Mio. garantiert Otto Porter Jr. Forward 29 Spieler-Option über 6,3 Mio. Dalano Banton Guard 23 Restricted Will Barton Guard 32 Unrestricted VanVleet könnte Stand jetzt auch noch vorzeitig verlängern, wobei das Maximum vier Jahre für rund 114 Millionen Dollar wären, wenn er seine Spieler-Option nicht wahrnimmt. Es ist unwahrscheinlich, dass der frühere All-Star dies tut. "Ich werde mir mit der Entscheidung Zeit lassen", sagte der Guard nach dem Aus.

Spannend dürften auch die Verhandlungen mit Jakob Pöltl werden. Bis 20 Millionen Dollar soll der Österreicher fordern, das wäre ein Salär vergleichbar mit Cavs-Center Jarrett Allen. Der Wiener hat seinen Wert unter Beweis gestellt und würde laut eigener Aussage gerne bleiben. Das dürfte mit Starter-Geld zwischen 13 und eben 20 Millionen belohnt werden, auch wenn der Center-Markt in den letzten Jahren sehr schwierig war.

© getty Toronto Raptors: Diese Spieler können vorzeitig verlängern O.G. Anunoby Anunoby war zur Deadline in unzähligen Gerüchten, die Grizzlies boten angeblich sogar drei First Rounder für den Defensiv-Spezialisten. Nun könnte es wieder ernst werden, allerdings wird Toronto der neue Kollektivvertrag helfen, welcher noch finalisiert wird. Denn: Bisher konnte das Gehalt bei Extensions um maximal 20 Prozent angehoben werden, ab der kommenden Saison sind es dagegen 40. Deswegen können die Raptors nun in der Theorie 114 Millionen über vier Jahre anstatt nur 100 Millionen Dollar in diesem Sommer anbieten. Ob dem Engländer das genug ist? Die Nachfrage nach seinem Skillset ist zumindest enorm. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird ein Trade immer wahrscheinlicher. Toronto könnte damit der erste Dominostein einer wilden Offseason werden. Pascal Siakam Auch Siakam dürfte wieder in Trade-Gerüchten auftauchen. Der Kameruner spielte eine gute Saison, er ist aber einfach keine erste Option für ein Playoff-Team. Als zweite oder dritte Geige wäre er dagegen ein Luxus, man sah es 2019 beim magischen Raptors-Run. Wenn Toronto also neu anfangen möchte, dann könnten sie für Anunoby und Siakam jede Menge Draft-Kapital horten. Oder man geht den anderen Weg: Siakam kann im Sommer einen neuen Vierjahresvertrag über 189 Millionen fordern. Sollte er ein All-NBA-Team erreichen (unwahrscheinlich), ist er für einen Supermax-Vertrag qualifiziert. Das würde heißen: 5 Jahre, 290 Millionen.

© getty Toronto Raptors: Hier muss nachgebessert werden Sollte sich Toronto nicht für einen Rebuild entscheiden, sind die Needs offensichtlich. Die Raptors brauchen dringend Shooting, vor allem wenn Scottie Barnes bestmöglich unterstützt werden soll. Sein Fit mit Pöltl und Siakam war nie gut, allerdings machte der noch amtierende Rookie of the Year selbst kaum Fortschritte beim Wurf. Im Gegenteil: Seine Quote sackte bei Sprungwürfen auf 33 Prozent ab, wuff! Shooter sind also gefragt, sowohl für die Starting Five als auch für die Bank. Von dieser kam kaum etwas, wobei Nurse hier ohnehin traditionell eine kurze Leine hat. Es war aber bezeichnend, dass die Raptors auf dem Buyout-Markt Will Barton holten, der zuvor in Washington kaum noch spielte. Auch er konnte Toronto nichts mehr geben. Ein weiterer Playmaker neben VanVleet wäre ebenfalls wünschenswert. Toronto Raptors: Draft-Picks Die Raptors haben in diesem Draft ihren Pick (vor der Draft Lottery Nr. 12 oder Nr. 13), welcher ab dem Draft selbst getradet werden kann. Das Auswahlrecht für 2024 geht jedoch nach San Antonio (Top-6-geschützt bis 2026), weswegen die Raptors ansonsten nur noch 2028 und 2030 für Trades zur Verfügung haben.

© getty Toronto Raptors: Die Finanzen Sollten Porter Jr., VanVleet und Trent Jr. ihre Optionen ziehen, verschlingt der Raptors-Kader ohne Neuzugänge bereits 145 Millionen Dollar, sodass man mit großer Sicherheit in die Luxussteuer abdriften würde, wenn Pöltl gehalten werden soll. So durchschnittlich die Saison war, das kann nicht der Anspruch in Toronto sein. Alleine das macht es wahrscheinlich, dass es in Toronto größere Umbaumaßnahmen am Kader geben wird. Insbesondere Trent wird vermutlich nicht nach Kanada zurückkehren. Toronto Raptors: Diese Spieler haben garantierte Verträge Spieler (Position) 23/24 24/25 25/26 Pascal Siakam (F) 37,9 UFA - O.G. Anunoby (F) 18,6 19,9* UFA Chris Boucher (F/C) 11,8 10,8 UFA Scottie Barnes (G/F) 8,0 10,1** RFA Precious Achiuwa (F/C) 4,4 RFA - Malachi Flynn (G) 3,9 RFA - Christian Koloko (C) 1,7 2,0*** RFA * Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert

© getty NEW ORLEANS PELICANS (42-40) New Orleans Pelicans: So lief die Saison Anfang des Kalenderjahres führten die Pels noch die Western Conference an, bevor nach der Verletzung von Zion Williamson der Absturz folgte. Durch zehn Pleiten am Stück wurde New Orleans durchgereicht, auch der starke Schlussspurt (12-3) reichte letztlich nicht. Die Pels leisteten sich kostspielige Pleiten zur Unzeit - in Minnesota und gegen OKC -, sodass die Saison abrupt vorbei war. Dabei reichte es erstmals in der Ära Zion zu einer positiven Bilanz, obwohl C.J. McCollum, Brandon Ingram und eben Williamson zusammen nur zehn Spiele absolvierten. Das merkte auch McCollum nach dem OKC-Spiel an (er verpasst damit zum ersten Mal in seiner Karriere die Playoffs), der deshalb weiter eine gute Zukunft für die Pelicans prophezeiht. Man kann es aber auch kritischer sehen. Der Kader war zwar durchaus tief, jedoch nicht ausbalanciert. Die schiere Wucht von Zion überdeckte vieles, gleichzeitig ist auch nach vier Jahren nicht klar, ob er und Ingram wirklich als Duo funktionieren können.

© getty New Orleans Pelicans: Diese Spieler werden Free Agents Spieler Position Alter Anmerkung Josh Richardson Guard 29 Unrestricted Jaxson Hayes Center 22 Restricted Garrett Temple Guard 35 nicht garantiert Willy Hernangomez Center 28 Team-Option über 2,6 Mio. Herb Jones Forward 24 Team-Option über 1,8 Mio. Naji Marshall Forward 25 Team-Option über 1,9 Mio. Jose Alvarado Guard 24 Team-Option über 1,8 Mio. Alvarado und Jones werden bleiben, auch bei Marshall werden die Pelicans die Team-Option ziehen, da sie kostengünstig sind und wichtige Bestandteile der Rotation ziehen.

Ein Wackelkandidat ist Richardson, für den New Orleans im Februar fünf Zweitrundenpicks auf den Tisch legte (die waren aber eher der Aufpreis, um Devonte' Graham loszuwerden). Richardson lieferte immerhin ein bisschen Shooting und spielte auch gegen OKC noch bis tief ins vierte Viertel.

© getty New Orleans Pelicans: Diese Spieler können vorzeitig verlängern Herb Jones Jones dürfte in dieser Offseason absolute Priorität haben. Der Forward agiert schon jetzt auf All-Defense-Niveau und ist dafür ein echtes Schnäppchen. Ab Mitte Juli kann Jones seinen Vertrag vorzeitig verlängern, 4 Jahre für 71 Millionen wären dank der Veteran Extension das Maximum. Das könnte reichen, um Jones zu halten, auch wenn andere Spezialisten auf seiner Position etwas besser bezahlt werden. Brandon Ingram Ingram hat nun bereits seine dritte Saison mit Max-Vertrag hinter sich, also kann auch er wieder weitere Jahre draufpacken, wenn es beide Parteien denn möchten. Wahrscheinlich ist das nicht, weil er kommende Saison noch einmal die Chance bekommt, sich für einen Supermax-Vertrag zu qualifizieren, wenn er denn ins All-NBA-Team kommt.

© getty New Orleans Pelicans: Hier muss nachgebessert werden Die offensichtliche Baustelle der Pelicans ist Shooting. Wer Zion Williamson in seinem Team hat, der braucht Floor Spacer, davon hatten die Pels fast niemanden (Ausnahme: Trey Murphy). Da auch Ingram und McCollum lieber aus der Mitteldistanz agieren, nahmen die Pels deutlich weniger Distanzwürfe als der Durchschnitt der Liga. Und sie trafen auch schwach. Alleine in acht Spielen waren es 25 Prozent oder schlechter, sechsmal wurden maximal fünf Versuche getroffen. Das ist zu wenig. Darüber hinaus fehlt ein Shotblocker. Jonas Valanciunas ist zwar für die Regular Season ein solider Center, doch der Litauer ist gerade defensiv enorm limitiert. Zwar schaffte es New Orleans, dass die Gegner selten in die Zone kommen, doch fast 72 Prozent am Ring für Gegenspieler waren mit Abstand Tiefstwert in der NBA. New Orleans Pelicans: Draft-Picks New Orleans hatte ein Tauschrecht mit den Lakers, davon werden sie nicht Gebrauch machen, da die Lakers die Playoffs erreicht haben. Die Pels werden dagegen an 14 ziehen, haben für die Zukunft aber noch einige Pfeile im Köcher. Hier die Übersicht: Tauschrecht mit den Bucks 2024 und 2026

Lakers-Pick 2024 oder 2025

Bucks-Pick 2025 (wenn er in Top-4 landet, ansonsten darf New York ziehen)

Bucks-Pick 2027