NBA: Davis führt Lakers zu seltenem Sieg über Suns - Grizzlies erfolgreich bei Morant-Comeback

Die Indiana Pacers haben mit einem Auswärtssieg in Kanada den vielleicht letzten Strohhalm im Kampf ums Play-In-Turnier im Osten ergriffen. Der entscheidende Mann war dabei ausgerechnet ein Kanadier in Andrew Nembhard, der es auf 25 Punkte und 10 Assists in seinem ersten Auftritt in der Heimat brachte. Die Pacers haben jetzt noch 1,5 Spiele Rückstand auf die Bulls auf Rang 10.