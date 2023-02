NBA MVP-Rennen: Die Ergebnisse der zweiten großen ESPN-Abstimmung

Im Dezember veröffentlichte ESPN die Ergebnisse der ersten großen MVP-Abstimmung unter stimmberechtigten Journalisten, zum All-Star-Wochenende folgten die Ergebnisse der zweiten Abstimmung. 100 Wähler wurden befragt, wie sie gerade ihre Stimmen vergeben würden.

Auch bei SGA fehlt der Teamerfolg, um ernsthaft im MVP-Rennen anzutreten. Dafür klappte es dieses Jahr endlich mit der All-Star-Nominierung, die schon in den vergangenen beiden Saisons verdient gewesen wäre. Unter allen Spielern auf der Liste ist bei dem 24-Jährigen die Frage am spannendsten, wieviel schlechter sein Team ohne ihn wäre.

Tatum punktet nicht ganz mit der außergewöhnlichen Effizienz der restlichen Top 5, dafür ist er der beste Spieler des Tabellenführers im Osten. In den ersten Wochen der Saison war er zudem der beste Spieler der Liga und führte die Wahl bei der ersten großen Umfrage noch an. Jetzt scheint es wiederum fast wieder unmöglich, noch in die Spitzentroika vorzustoßen ...

© getty

Platz 2: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Stats 22/23: 31,8 Punkte, 53,8 Prozent FG, 27,0 Prozent 3FG, 12,2 Rebounds, 5,4 Assists - MVP-Punkte: 552

Antetokounmpo hat immerhin schon zwei der besagten Trophäen, für eine dritte sammelt er gerade weiter fleißig Argumente, fast so sicher wie sein Team Siege. Zwölf am Stück aktuell! Der Greek Freak punktet so viel wie nie und verteidigt gewohnt stark, als Playmaker kann er mit dem Favoriten jedoch weiter nicht in einer Liga spielen.