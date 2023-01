NBA - Trade Deadline Preview mit den Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic und Washington Wizards

Nicht einmal mehr zwei Wochen haben die Teams Zeit, um auf dem Trade-Markt aktiv zu werden. In der Southeast Division gibt es gleich zwei Teams, die am Scheideweg stehen. Dazu gibt es endlich auch einmal einen klaren "Seller".

Bis zur Trade Deadline am 9. Februar blicken wir auf die Optionen und die potenziellen Pläne aller 30 Teams. Nach der Pacific , der Northwest und der Central Division sind heute die Hawks, Hornets, Heat, Magic und Wizards an der Reihe.

Ein solcher Regimewechsel zieht oft Veränderungen am Kader nach sich. So auch in Atlanta? Fakt ist, dass die Besitzergruppe mehr sehen will. Selbst Franchise-Star Trae Young dürfte nach seinen Eskapaden nicht mehr unumstritten sein ...

Hawks: Wer wird am ehesten getradet?

Passiert es in dieser Saison wirklich? Seit gut drei Jahren gibt es Gerüchte um John Collins und der Forward deutete in einem Interview mit The Athletic an, dass er einem Tapetenwechsel nicht abgeneigt sei. Bei den Hawks spielt der einstige Topscorer nur noch die dritte bzw. vierte Geige. Für einen Offensivspieler mit einem Vertrag von weit über 100 Millionen Dollar ist das zu wenig. Ein anderer Name ist der von Bogdanovic, der im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen kann. Allerdings ist der Serbe einer der wenigen verlässlichen Bankspieler in Georgia.

Hawks: Wo muss nachgebessert werden?

Die Hawks sind auf dem Papier ein Team, welches gut funktionieren sollte und für die Starting Five trifft das durchaus zu. Dahinter wird es aber schnell dünn, Coach Nate McMillan vertraute zuletzt nur noch drei Bankspielern (Bogdanovic, Rookie Griffin und Okongwu). Das ist ein schmaler Grat, insbesondere Bogdanovic und Hunter gelten als verletzungsanfällig.

Sollte Collins erneut nicht getradet werden, müssten die Hawks noch etwas für die Tiefe machen. Ein weiterer Forward mit dem Label "3-and-D" würde helfen, vor allem da der dafür eingeplante Justin Holiday enttäuschte und in diesem Kalenderjahr magere fünf Minuten eingesetzt wurde.

Hawks: Wer könnte helfen?

Womöglich ist Addition durch Subtraktion eine gute Formel für die Hawks. Young und Murray nehmen viele Würfe und können eine Offense am Laufen halten, allerdings fehlen im Kader verlässliche Rollenspieler sowie Spezialisten. Der Name von Jae Crowder fiel in den vergangenen Wochen und Monaten nicht umsonst, ein Spielertyp dieser Bauart könnte Sinn ergeben. Eine größere Lösung wäre zum Beispiel Kyle Kuzma, der zwar auch den Ball gerne hat, aber womöglich besser als Collins passt. Das große Aber ist wäre die Vertragssituation, denn Kuzma möchte im Sommer bezahlt werden und der Kader der Hawks ist bereits teuer genug.