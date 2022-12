NBA: Dallas Mavericks siegen nach wilder Schlussphase in Denver - Los Angeles Lakers verlieren ohne kranken Anthony Davis

Die Dallas Mavericks haben in der Schlussphase in Denver fast eine sicher geglaubte Führung verspielt, siegen letztlich aber dramatisch. Luka Doncic legt dabei ein Triple-Double auf, Matchwinner sind aber andere. Derweil verlieren die Los Angeles Lakers früh im Spiel in Cleveland den zuletzt überragenden Anthony Davis und schließlich auch die Partie.

Außerdem: Miami kommt gegen die Pistons unter die Räder, woran insbesondere ein Gäste-Akteur einen großen Beitrag hat.

© getty Auf Mitchells Gala hatten die Lakers keine Antwort. Cleveland Cavaliers (16-9) - Los Angeles Lakers (10-13) 116:102 (BOXSCORE) Das Back-to-Back begann für die Lakers denkbar ungünstig, bereits nach acht Minuten musste Anthony Davis (1 Punkt, 3 Rebounds), amtierender Western Conference Player of the Week, die Partie mit Fiebersymptomen verlassen, ohne ein einziges Mal auf den Korb geworfen zu haben. "Es wurde den Tag über immer schlechter. Er wollte spielen, aber er fühlte sich ausgelaugt und dehydriert", sagte Lakers-Coach Darvin Ham und berichtete von über 38 Grad Körpertemperatur.

Obwohl sich L.A. bis ins vierte Viertel hinein in Schlagdistanz befand, gehörten die Schlagzeilen in der Folge in erster Linie Donovan Mitchell, der 43 Punkte (17/27 FG) gegen sein großes Vorbild LeBron James auflegte, das Mitchells jetziges Team 2016 zur Meisterschaft führte. "Du versuchst immer, die Heimkehr zu versauen", sagte Mitchell scherzhaft, während LeBron ihn als "besonderen Jungen" bezeichnete.

29 Punkte erzielte dieser Junge in Halbzeit zwei, im 31:19-Schlussviertel versenkte er den Dreier, der Cleveland auf +15 weg brachte und für die Entscheidung sorgte. Auf heimischen Parkett stehen die Cavs bei 11-1, der beste Start seit 2016. Die Davis-Abstinenz machte sich auch Jarrett Allen zunutze, der die letzten fünf Spiele verpasst hatte (Rücken) und seine ersten 10 Würfe versenkte. Am Ende waren es 24 Punkte und 11 Rebounds, womit er gemeinsam mit Mitchell und Darius Garland (21, 8/18 FG) die 20-Punkte-Marke knackte. Kein weiterer Cav brachte es in Double Digits.

Besser war die Scoringlast bei den Lakers verteilt, die in Person von Thomas Bryant (19 und 9) sowie Russell Westbrook (16, 6/13 FG) gute Unterstützung von der Bank bekamen. 21 Zähler und 17 Rebounds von James, dem während einer frühen Auszeit unter Applaus ein Tribute Video gewidmet wurde, für das er sich mit Küssen bedankte, sowie 16 von Dennis Schröder (6/13 FG, 1/6 3FG) reichten nicht. Nur 6 von 36 Dreiern fielen, die Cavs machten es zumindest um knapp 10 Prozent besser (7/27). Für James war es im 20. Spiel gegen Cleveland erst die dritte Niederlage.

Bemerkenswert: Wettesser Joey Chestnut vernaschte in der Halbzeitpause 47 Hotdogs und setzte sich damit gegen drei Fans durch, die gemeinsam nicht auf diese Ausbeute kamen.

© imago images Bogdanovic und Herro waren die besten Spieler ihrer Teams. Miami Heat (11-14) - Detroit Pistons (7-19) 96:116 (BOXSCORE) Deftige Pleite für die Heat am South Beach: Zwar fehlten Jimmy Butler, Dewayne Dedmon und Gabe Vincent, dafür konnte Victor Oladipo (9 Punkte in 18 Minuten) erstmals in dieser Saison mitwirken. Zwar sah der Start in die Partie noch ganz passabel aus - unter anderem versenkte Tyler Herro seine ersten 8 Würfe - doch in der zweiten Halbzeit ging es massiv bergab. In diese hatte Miami eine knappe Führung mitgenommen, die schnell Geschichte war. Die Pistons führten die finalen 18:49 Minuten der Partie.

"Diese zwei Spiele sind nicht unser Standard", sagte Heat-Coach Erik Spoelstra und bezog sich damit auf die Begegnungen gegen Memphis und jetzt Detroit, in denen sein Team früh zweistellig führte und dann trotzdem verlor. Das letzte Viertel konnte einseitiger kaum sein (38:23 Pistons). "Wir haben einfach nicht gut gespielt. Die ersten drei Viertel waren defensiv recht stabil, doch dann haben wir die Schleusen geöffnet." Für Detroit war es der höchste Sieg der Saison.

Bojan Bogdanovic scorte 28 seiner 31 Punkte (12/16 FG) nach der Pause, auch Alec Burks (18), Saddiq Bey (14), Isaiah Stewart (11 und 11), Cory Joseph (11) sowie Jaden Ivey (10) punkteten zweistellig. Während Detroit, das ohne Cade Cunningham auskommen musste, knapp die Hälfte der Dreier versenkte (19/41), waren es bei den Heat nur gut 30 Prozent (10/32). Bei den Gastgebern sorgten Herro (34) und Bam Adebayo (21, 15 Rebounds) gemeinsam für deutlich mehr Punkte als der restliche Kader (41)