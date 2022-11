NBA: LeBron James rettet Los Angeles Lakers vor Debakel - Lehrstunde für die Cavs durch dominanten Giannis Antetokounmpo

LeBron James hat sein Comeback gefeiert und gemeinsam mit Anthony Davis die Los Angeles Lakers direkt mal davor bewahrt, einen 20-Punkte-Vorsprung gegen die Spurs herzuschenken. Die Cavs bekommen eine Lektion von den dominanten Bucks. Und: gleich zwei Overtime-Krimis!

Während die Siegesserie der Timberwolves schon wieder endet und die Nets eine Pleite in Indiana kassieren, überrollen die Boston Celtics die Kings in Halbzeit zwei. Die Memphis Grizzlies sind von der ersten Minute an brandheiß - zum Leidwesen der Pelicans.