Novak Djokovic hat bei den French Open seinen 23. Grand-Slam-Titel gewonnen und damit Rafael Nadal hinter sich gelassen. Im GOAT-Rennen liegt er nun klar vorn - aber warum ist der Serbe mit nun 36 Jahren immer noch unschlagbar? Die Antwort auf diese Frage hat mit seinen einzigartigen Fähigkeiten zu tun. Und irgendwo auch mit NFL-Legende Tom Brady.

Andy Roddick drückte es im Anschluss an das Finale wohl am besten aus: "Schwierig, ein auf Zahlen basierendes Argument gegen Djokovic als den Besten anzuführen. Jegliches Argument gegen ihn beruht wohl eher auf Gefühlen und nicht auf Bestmarken."

Prominent rechts vor ihm platziert war bei dieser Antwort freilich der Coupe des Mousquetaires. Sein 23. Grand-Slam-Titel , womit er Rafael Nadal (22) überflügelte. Erstmals steht er in dieser, im Tennis wichtigsten, Statistik allein an der Spitze.

"Ich will nicht sagen, dass ich der Größte bin. Das empfinde ich als respektlos gegenüber den großen Champions früherer Tage, als noch ganz anders gespielt wurde", wehrte Novak Djokovic diese Ehrung auf der Pressekonferenz am Sonntagabend ab. "Diese Diskussionen über den GOAT überlasse ich anderen."

Brady und Djokovic eint aber nicht nur der ultimative Erfolg im hohen Alter, sondern auch die ... "Fähigkeit"? ..., nicht nur die klaren Dinger zu gewinnen, sondern in einer unglaublichen und zermürbenden Regelmäßigkeit auch die 50/50-Duelle. Die, bei denen sich die Gegner im Anschluss den Kopf zermartern: "Da war doch viel mehr drin! Wir waren mindestens gleichwertig - warum hat es wieder nicht gereicht?" Man denke nur an die Super Bowls gegen Seattle und Atlanta.

Da passte es wunderbar, dass der Serbe beim Endspiel mit Tom Brady einen Gast in seiner Box begrüßen durfte, dessen GOAT-Referenzen noch unangreifbarer sind als die seines "Gastgebers". Die beiden sind seit Jahren befreundet, sie vereint neben den vielen Titeln und Bestmarken die fast schon manische Suche nach jedem noch so kleinen Vorteil - mag er messbar sein oder nicht.

Wenn Djokovic am Montag zum 388. Mal eine Woche an der Spitze der Weltrangliste beginnt, wird in den Top-10 kein Spieler außer ihm selbst älter als 27 sein. "Vor fünf bis 10 Jahren habe ich mich schneller erholt, die Strapazen besser weggesteckt", gab der jetzt älteste French-Open-Sieger der Geschichte zu. Aber mental steckt er die Konkurrenz eben immer noch in die Tasche.

In Paris setzte er diesmal noch einen drauf: Sechs Tiebreaks musste er spielen, alle sechs gewann er. 55 Punkte insgesamt - und wieder blieb er ohne einen einzigen Fehler (bei 17 Winnern). Wie zermürbend das für die Gegner sein muss, kann man nur erahnen. Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina war in Runde drei über zwei Sätze mindestens gleichwertig und lag dann doch 0:2 Sätze zurück. Karen Khachanov war im Viertelfinale besser, es stand 6:4, 6:6 aus Sicht des Russen - und als er im anschließenden Tiebreak ohne Punktgewinn blieb, wusste auch er: Das Match ist verloren.

© getty

Novak Djokovic: Diese beiden Ziele bleiben noch

Bleibt die Frage: Wie lange kann das noch so weitergehen? "Wenn ich Slams gewinne, warum soll ich dann über ein Karriereende nachdenken? Ich freue mich schon auf Wimbledon", grinste Djokovic auf der Pressekonferenz. Am 3. Juli beginnt der dritte Slam des Jahres, die letzten vier Ausgaben auf dem Heiligen Rasen hat er allesamt gewonnen.

Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass er den Slam-Vorsprung auf seinen langzeitverletzten Rivalen Nadal ausbauen kann. Deshalb wurden bereits am Sonntag die ersten Fragen nach dem "Calendar Slam" gestellt. An dem war er 2021 denkbar knapp gescheitert, verlor das Finale der US Open glatt gegen Daniil Medvedev und weinte ob der Huldigung des New Yorker Publikums hemmungslos.

Am damaligen Druck - es ging gleichzeitig um den 21. Slam und damit die Führung gegenüber Nadal - zerbrach sogar der mentale Gigant Djokovic. Man wird das Gefühl nicht los, dass es diesmal anders sein würde, mit dem Grand-Slam-Rekord bereits im Gepäck.

Wimbledon sei zunächst einmal ein Berg, den es zu erklimmen gelte, sagte Djokovic im Interview mit dem Tennis Channel. Aber wenn, und da konnte er sich das Lächeln nicht mehr verkneifen, "würde ich liebend gerne noch eine Chance in New York bekommen, um Geschichte zu schreiben. Ich kann es kaum erwarten, dort wieder zu spielen."

Es ist der eine Rekord, der ihm noch fehlt. Der zweite leere Platz im Trophäenschrank wäre übrigens die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Die finden 2024 statt - auf der Anlage Roland Garros in Paris.