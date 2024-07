Olympia 2024 in Paris: Diese Stars und Talente können das Fußball-Turnier prägen

© getty

Thiago Almada (Argentinien)

Thiago Almada war Teil des Kaders, der 2022 in Katar die Weltmeisterschaft gewonnen hat - und kam sogar sechs Minuten zum Einsatz. Für den großen Durchbruch hat es in der A-Nationalmannschaft aber noch nicht gereicht. Bisher absolvierte der 23-Jährige vier kürzere Einsätze zwischen fünf und 45 Minuten. Immerhin: Gegen Panama schoss er am 24. März 2023 sein erstes Tor für das A-Nationalteam.

Almada ist auch deshalb schwer einzuordnen, weil er bisher noch nicht in Europa gekickt hat. Im Februar 2022 wechselte er aus seiner Heimat in die USA zu Atlanta. In diesem Sommer kam der Transfer zu Botafogo in die brasilianische Top-Liga.

Seit vielen Jahren gilt der Offensivmann als absolutes Top-Talent in Argentinien. Für Atlanta gelangen ihm in 83 Partien immerhin 26 Tore und 24 Vorlagen - allerdings auf einem Niveau, das mit dem in Europa nicht zu vergleichen ist.

Almada ist schnell, wendig, technisch begabt und kann bei Olympia gewiss den Unterschied machen. Da er erst gewechselt ist, wird der Schritt nach Europa weiterhin auf sich warten lassen. Vielleicht spielt er sich mit einem guten Turnier in Paris aber mehr in den Fokus - auch mit Blick auf die A-Nationalmannschaft.