Reaktionen zum Clemens-Coup: "Mehr Viertelfinals erreicht als das DFB-Team nach 2016"

Das Netz reagiert spektakulär nachdem der Gabriel Clemens als erster Deutscher in das Viertelfinale der Darts-WM eingezogen ist. Eine Forderung, den "German Giant" zum Sportler des Jahres zu küren, prominente Grüße, Fußball-Vergleiche und Tipps für das Viertelfinale gegen die Nummer eins der Welt, Gerwyn Price.

Ausgeschiedener Schindler gratuliert

Der in Runde 3 ausgeschiedene Deutsche Martin Schindler gratuliert Gaga und sagt: "Keep going"!