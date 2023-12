Sportler im Dschungelcamp: Das waren die Vorgänger von Ex-Nationalspieler David Odonkor

© getty

Ansgar Brinkmann

Der Kultkicker aus Westfalen fuhr 2018 (Staffel 12) ein, verließ das Camp jedoch freiwillig bereits am zweiten Sonntag. Ansgar Brinkmann verdiente sich in seiner Karriere durch zahlreiche Eskapaden den Spitznamen "Trinkmann", hat aber vor allem in Bielefeld Kultstatus. In seiner Karriere spielte er für diverse deutsche Klubs, am prominentesten neben der Arminia noch für Eintracht Frankfurt, den 1. FSV Mainz 05, Preußen Münster und den VfL Osnabrück.

Der "weiße Brasilianer" war einer von vielen Ex-Bundesligakickern im Dschungel, seine Performance im Vergleich aber eher enttäuschend. "Der als Sprücheklopfer bekannte Brinkmann sorgte nicht für das angekündigte Spektakel", kommentierte Reviersport seinen Auftritt.