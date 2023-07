WM der Frauen in Australien und Neuseeland 2023: Alle News und Ergebnisse im Liveblog

Vom 20. Juli 2023 bis zum 20. August 2023 findet die Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland statt. In unserem Liveblog bekommt Ihr alle Informationen zu aktuellen News und Ergebnissen.

WM 2023: Die Spiele am Donnerstag (20.07.23)

Gruppe Uhrzeit (deutsche Zeit) Team 1 Team 2 Ergebnis A 9 Uhr Neuseeland Norwegen -:- B 12 Uhr Australien Irland -:-

Donnerstag, 20.07., 06.00 Uhr: Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino kann der Fußball-Weltverband die Weiterleitung der WM-Prämien an die Spielerinnen nicht garantieren. Die Ausschüttung der über die FIFA bereitgestellten Gelder für das Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) liegt demnach in der Verantwortung der nationalen Verbände, wie der Schweizer auf der Eröffnungs-Pressekonferenz am Mittwoch in Auckland bestätigte.

"Wir haben Empfehlungen herausgegeben, aber wir sind eine Vereinigung von Verbänden", sagte Infantino auf die Frage, wie die FIFA die Auszahlung der Prämien an die Spielerinnen sicherstellen wolle: "Was immer wir also an Zahlungen leisten, wird über die Verbände abgewickelt, und die Verbände werden dann die entsprechenden Zahlungen an ihre eigenen Spielerinnen vornehmen."

Im Juni hatte der Weltverband bekannt gegeben, dass jede WM-Teilnehmerin mindestens 30.000 Dollar (28.000 Euro) erhalten soll. Insgesamt schüttet die FIFA ein Rekordpreisgeld in Höhe von 110 Millionen Dollar (103 Millionen Euro) aus. Die Spielergewerkschaft FIFPro hatte jüngst Garantien gefordert, dass 30 Prozent der Prämien bei den Teilnehmerinnen landen.

Donnerstag, 20.07., 03.00 Uhr: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfindet bei der anstehenden WM nach Platz zwei bei der EM im Vorjahr mehr Druck. "Die Wahrnehmung ist eine andere. Die Erwartungshaltung ist größer. An diesem Druck musst du wachsen", sagte die 55-Jährige der Sport Bild. Die entscheidende Frage werde sein: "Können wir dem Druck standhalten? Das wird spannend, denn jetzt haben wir auch etwas zu verlieren."

Dadurch trage das DFB-Team bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) "einen kleinen Rucksack. Ich finde, der sollte uns beflügeln, ein Motor für uns sein." Diese Situation "haben wir uns durch gute Leistungen erarbeitet. Das ist doch cool! Wichtig ist aber: Es gibt kein Selbstverständnis, im Turnier durchzumarschieren."

Das Ziel benannte Voss-Tecklenburg erneut in ihrer bevorzugten Formulierung: "Unser Anspruch ist es, bei allen Turnieren um den Titel mitzuspielen." Zum Start trifft der zweimalige Weltmeister am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) auf Marokko.

Donnerstag, 20.07., 00.00 Uhr: Endlich ist es so weit: Die WM der Frauen in Australien und Neuseeland startet. Am heutigen Donnerstag geht es mit zwei Partien los. Zum einen treten Co-Gastgeber Neuseeland und Norwegen gegeneinander an (9 Uhr). Außerdem sind noch Australien und Irland im Einsatz (12 Uhr).

Deutschland bei der Frauen WM 2023: Spielplan und Termine

Die DFB-Frauen werden alle drei Gruppenspiele in Australien absolvieren. In Melbourne steht der Auftakt gegen Marokko auf dem Plan. In Sydney geht es gegen Kolumbien und in Brisbane wartet Südkorea zum Abschluss.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Frauen WM 2023: Teilnehmer, Teams und Gruppen

