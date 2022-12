WM Kompakt am 11. Dezember: Wilder Instagram-Rant von Cristiano Ronaldos Freundin

Die Viertelfinals sind gespielt, der Ball ruht bei der WM in Katar. Doch in unserem WM Kompakt geht's rund. Die Freundin von Cristiano Ronaldo hat Portugals Nationalcoach Fernando Santos ordentlich einen mitgegeben. Marokkos Hakim Ziyech dagegen ist die Bescheidenheit in Person und Wout Weghorst von Lionel Messi enttäuscht.

© getty WM 2022 in Katar - Rant des Tages: Georgina Rodriguez Die Tränen von Cristiano Ronaldo nach dem Ausscheiden gegen Marokko am Samstag werden noch einige Nachspiele haben. Das dürfte so sicher sein wie das Amen in der Kirche. Ein Auftakt ist ohnehin schon gemacht - und zwar von Ronaldos Freundin. Die heißt Georgina Rodriguez, ist 28 Jahre alt und freilich bei Instagram aktiv. Dort hat sie nun ihre Sicht der Dinge zum erneuten Bankplatz ihres Lebensgefährten geschildert. Portugals Coach Fernando Santos, dessen Zukunft fraglich ist, kommt bei ihrem Rant nicht gerade gut weg. "Heute hat dein Freund und Trainer falsch entschieden. Der Freund, für den du so viele Worte der Bewunderung und des Respekts übrig hast", wandte sich die Argentinierin zunächst an Ronaldo selbst. "Er hat gesehen, dass sich alles verändert hat, als du ins Spiel gekommen bist, aber da war es schon zu spät. Man sollte den besten Spieler der Welt und damit die mächtigste Waffe, die man hat, nicht unterschätzen. Man sollte sich für niemanden einsetzen, der es nicht verdient hat. Heute haben wir nicht verloren, sondern gelernt. Wir bewundern dich."

© getty WM 2022 in Katar - Fakt des Tages: Ziyechs Großzügigkeit Egal, was jetzt noch passiert, Marokko hat sich mit den leidenschaftlichen Auftritten extrem viele Sympathien erspielt. Ein Großteil der Welt wird hoffen, dass Marokkos märchenhaftes Turnier noch zwei weitere Siege bereithält. Dazu passt gut, was der marokkanische Journalist Khaled Beyoun auf Twitter mitteilte. Demnach soll Mittelfeldspieler Hakim Ziyech vom FC Chelsea seine gesamten Prämien, die er seit seinem Nationalmannschaftsdebüt 2015 erhielt, an Team-Mitarbeiter und arme Familien in Marokko spenden. Ziyech, der in den Niederlanden als jüngstes Kind mit sieben Geschwistern in ärmlichen Bedingungen groß wurde und seinen Vater verlor, als er zehn Jahre alt war, hat seine Herkunft offensichtlich auch nach Jahren als Fußballprofi nie vergessen. Hut ab!

WM 2022 in Katar: Die Halbfinals im Überblick Datum Begegnung 13. Dezember, 20 Uhr Argentinien - Kroatien 14. Dezember, 20 Uhr Frankreich - Marokko

© imago images WM 2022 in Katar - Enttäuschung des Tages: Wout Weghorst Wout Weghorst und Lionel Messi gemeinsam in den Schlagzeilen - darauf hätte man vor drei, vier Jahren auch nicht unbedingt getippt. Nachdem sich beide im Anschluss des dramatischen Viertelfinals zwischen den Niederlanden und Argentinien ein Scharmützel lieferten, hat der ehemalige Wolfsburger Stürmer nun seinen Standpunkt dazu klar gemacht. "Ich wollte ihm nach dem Spiel die Hand geben. Ich habe großen Respekt vor ihm als Fußballer", sagte Weghorst. Doch Messi war auf "Idiot" Weghorst, als den er ihn bezeichnete, weiterhin nicht gut zu sprechen. "Er hat meine Hand weggeschmettert und wollte nicht mit mir sprechen. Mein Spanisch ist nicht so gut, aber seine Worte waren nicht respektvoll. Es ist wirklich enttäuschend", erklärte der 30-Jährige.