Netzreaktionen zu Kroatien vs. Marokko: "In dem Eckball steckte mehr Esprit als in den Vorrundenspielen des DFB"

Im Spiel um Platz drei hat sich Kroatien mit einem 2:1 (2:1)-Sieg über Marokko die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Katar gesichert. So reagierte das Netz auf das vorletzte Spiel bei der WM in Katar.

Thema waren vor allem der sehenswerte Treffer von Kroatiens Mislav Orsic zum 2:1 sowie die exklusiven Übertragungsrechte von Magenta. Doch auch der DFB bekam sein Fett weg.

© Twitter Habt Ihr Euch das Spiel angesehen?

© Twitter Wenigstens ist die Stimmung dann einigermaßen gut ...

© Twitter Hätte der Spice Boy den in den Winkel geschlenzt?

© Twitter Das dürfte den Marktwert des Leipziger noch einmal nach oben geschraubt haben.

© Twitter Der Aufschrei war wieder einmal groß.

© Twitter Da sind drei Tore schon fast enttäuschend.

© Twitter Noch mehr Aufschrei.

© Twitter DFB-Bashing darf natürlich nicht fehlen.

© Twitter Kein Tag ohne Ivana Knöll.

© Twitter So schlecht waren die Halbfinals dann auch nicht.

© Twitter Wenigstens spannend dann.

© Twitter Der TSG Hoffenheim gefällt das nicht.