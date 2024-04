Real Madrids Arda Güler verrät: David Alaba ist Fan von Galatasaray

© getty

Auch bei Real läuft es nach einer längeren Verletzung und Anlaufschwierigkeiten zuletzt besser. Am vergangenen Wochenende gab er sein Startelf-Debüt und traf prompt zum wichtigen 1:0-Sieg gegen Real Sociedad.

Trotz des starken Spiels ist nicht zu erwarten, dass Güler am Dienstagabend beim FC Bayern München erneut in der Startelf steht. Doch wie er weiter erzählt, gab ihm Trainer Carlo Ancelotti das Versprechen auf mehr Spielzeit - und bereits am kommenden Samstag gegen Cádiz könnte es schon erneut zum Startelf-Einsatz Gülers kommen.