FC Barcelona - Frisches Blut im Haifischbecken: Die imposante Streichliste von Barça

Der FC Barcelona ist auf europäischer Ebene erneut früh gescheitert und mächtig enttäuscht. Doch eine Verstärkung des Kaders liegt in weiter Ferne. Vielmehr müssen sich die Katalanen wohl von einigen Leistungsträgern trennen. SPOX zeigt, welche Spieler es treffen könnte.

Grund für diesen drohenden Aderlass sind spanischen Medien zufolge mögliche Verstöße gegen das Financial Fair Play, die den Klub zu erheblichen Einsparungen zwingen sollen. Die große Transferoffensive aus dem vergangenen Sommer könnte Barça so vor die Füße fallen.

Doch es gibt Konkurrenz: Laut todofichajes.com ist auch Inter Miami aus der MLS interessiert. Der Beckham-Klub aus Amerika hätte wohl auch keine Probleme mit Albas Gehalt. Vielleicht geht es aber auch in die Türkei: Laut Sabah Spor will Galatasaray im Sommer groß aufrüsten. Alba soll ein Kandidat für den Istanbuler Klub sein.

Grund dafür ist Alonsos Jugendverein AD Unión Adarve. Der Viertligist hat sich laut der AS an die FIFA gewandt, um eine finanzielle Ausbildungsentschädigung zu fordern. Demnach behauptet Adarve, dass der Transfer von Alonso nicht wie angegeben ablösefrei war, sondern mit dem Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang verrechnet wurde.

Sergi Roberto

Position: Linker Verteidiger / Defensives Mittelfeld | Alter: 31 | Vertrag bis 2023

Der Allrounder hat noch nie für einen anderen Verein als den FC Barcelona gespielt: erst in der Jugend, dann in der zweiten Mannschaft und seit 2013 in La Liga. Sollte sich das nun ändern? Schließlich läuft Robertos Vertrag am Ende der Saison aus.

Eher nicht. Zwar gab es immer wieder Gerüchte um einen ablösefreien Wechsel des Spaniers - zum Beispiel beobachtete Liga-Rivale Atletíco Madrid den Routinier - aber laut der Sport soll Roberto noch vor dem Clásico gegen Real Madrid Anfang März einen neuen Vertrag für ein weiteres Jahr unterschreiben.