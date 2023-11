Yann Sommer von Inter Mailand im Zahlencheck: Hat der FC Bayern den besten Torhüter Europas ziehen lassen?

Yann Sommer hat bei Inter ohne Frage einen Lauf. Medial wird er an mancher Stelle sogar schon als aktuell bester Torwart Europas gefeiert. Doch ist er das wirklich? SPOX und GOAL schauen auf die Zahlen, die Opta und FBref ausspucken.

Auch beim tieferen Blick auf die Zahlen weiß der 34-Jährige zu überzeugen. In den Top-5-Ligen kommt er in dieser Saison auf die zweitbeste Quote an abgewehrten Schüssen: 84,4 Prozent! Nur Marcin Bulka übertrifft diesen Wert nochmal. Der Pole von OGC Nizza steht bei 85,7 Prozent.

© getty

Inter Mailand: Die Abwehr unterstützt Yann Sommer

Inter Mailand lässt aktuell generell nur wenige Abschlüsse des Gegners zu. Sommer bekam in der Liga nur 32 Schüsse auf sein Tor und parierte 26 davon. Unter den 15 Torhütern mit den besten Quoten in Europas Top-Ligen ist das der viertniedrigste Wert. Wojciech Szczesny (Juventus) und Bulka haben jeweils 28 Bälle auf ihr Tor bekommen, Marco Carnesecchi (Atalanta) 18 - der stand allerdings auch erst viermal zwischen den Pfosten.

In die Karten spielen dürfte Sommer zudem, dass in der Serie A generell nicht viele Tore fallen - was neben der oft beschworenen Defensivqualität der Liga auch an der generellen strategischen Ausrichtung der Teams liegen dürfte. Im Schnitt fallen nur 1,23 Tore pro Partie. Nur die Ligue 1 (1,21 Tore pro Partie) liegt dahinter. In der Bundesliga fallen 1,76, in der Primera Division 1,46 und in der Premier League 1,40 Treffer pro 90 Minuten.

Bei den Expected Goals ist die italienische Liga mit 1,20 pro Partie sogar Schlusslicht. Der Expected-Goals-Wert gibt anhand vieler Parameter an, wie wahrscheinlich es ist, dass mit einem Abschluss ein Tor erzielt wird - pro Schuss kann also ein Wert zwischen 0,01 und 1,0 erzielt werden. Die Bundesliga führt auch hier mit 1,59 pro Spiel.

Das zeigt, dass auch die herausgespielte Chancenqualität in der neuen Heimat des Schweizers im Durchschnitt oft nicht sehr groß ist. Inter Mailand hat mit derzeit 8,3 Expected Goals gegen sich den drittbesten Wert hinter den Bayern (8,2) und Juventus (7,7).

Dementsprechend muss festgehalten werden, dass Sommer anders als Konkurrenten wie Kobel (19 Expected Goals gegen sich) tatkräftige Unterstützung seiner Vordermänner erhält.