FC Liverpool auf Innenverteidiger-Suche: Diese Spieler sollte Jürgen Klopp scouten

Jürgen Klopp kündigte schon vor einigen Wochen an, dass Liverpool im Sommer auf dem Transfermarkt einiges ändern möchte - nicht nur im Mittelfeld. Auch in der Defensive kann der deutsche Trainer bei 42 Gegentoren nach 35 Spielen zumindest etwas Besserung benötigen.

Gerade die Zukunft von Joel Matip ist ungewiss - Quellen haben SPOX verraten, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass der 31-Jährige den Verein am Ende der Saison verlässt. Auch weil Joe Gomez eine schwierige Saison hinter sich hat, könnte in Anfield plötzlich ein neuer Innenverteidiger benötigt werden, der in der Lage ist, Virgil van Dijk in den kommenden Jahren herauszufordern und eventuell abzulösen - oder zumindest seinen Nebenmann Ibrahim Konaté. Doch wen sollten die Reds auf dem Zettel haben? SPOX wirft einen Blick auf ein paar der potenziellen Kandidaten...

© imago images Joško Gvardiol Der Leipziger Gvardiol überragte bei der WM in Katar und überzeugt auch in der Bundesliga. Im Sommer wird er sicherlich den Schritt zu einem noch größeren Verein wagen. Der Kroate könnte bis zu 90 Millionen Euro kosten - das wäre Liverpool allerdings wohl zu viel. Auch die Premier-League-Rivalen Manchester City und FC Chelsea sollen an Gvardiol interessiert sein, der als linker Innenverteidiger spielt und auch schon gelegentlich als Linksverteidiger eingesetzt wurde.

© getty Levi Colwill Spieler aus Brighton stehen bei den großen Klubs in diesem Sommer hoch im Kurs, so auch beim FC Liverpool. Die Reds haben Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister zu einem ihrer Top-Ziele gemacht und sind außerdem große Fans von Colwill. Der von Chelsea ausgeliehene Engländer hat während seiner Leihe in Brighton überzeugt. Der 20-Jährige gilt als zukünftiger englischer Nationalspieler und hat das Potenzial, auf höchstem Niveau zu spielen. Seine Schnelligkeit und seine Ruhe am Ball zeichnen ihn aus. Die Blues können einerseits jeden Spieler halten, den sie wollen - sehen sie Colwill jedoch als nicht gut genug an, wäre er ein Verkaufskandidat, um den Kauf weiterer Stars zu finanzieren. An der Stamford Bridge heißt es, dass Colwill in der nächsten Saison zum Kader der Blues gehören wird. Doch wahrscheinlich will er Einsatzgarantien. Sollte er diese nicht bekommen, könnte er sich für eine erneute Leihe oder einen Wechsel entscheiden.

© getty António Silva Silva legte bei Benfica als Stammspieler eine herausragende Champions-League-Saison hin und durfte aufgrund seiner Leistungen auch schon für Portugal ran. Der erst 19-jährige Nationalspieler scheint für eine lange Karriere auf höchstem Niveau prädestiniert zu sein und hat eindeutig die Fähigkeiten, um in der Premier League zu spielen. Aber wie Liverpool bei der Verpflichtung von Darwin Núñez im letzten Sommer feststellen musste, ist Benfica ein harter Brocken bei Verhandlungen. Silva wird alles andere als günstig.

© getty Jurrien Timber Wenn man den jüngsten Berichten aus den Niederlanden Glauben schenken darf, könnte Liverpool bald einen weiteren Niederländer in seinem Kader begrüßen, neben Virgil van Dijk und Cody Gakpo. Timber von Ajax Amsterdam verfügt schon mit 21 Jahren neben seinem Riesen-Potenzial über reichlich Erfahrung bei den Profis. Er ist ein ballsicherer Innenverteidiger, der auch schon als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde - er könnte also auch Trent Alexander-Arnold vertreten. Er ist mit 1,82 Metern nicht der Größte und auch seine Ablösesumme muss nicht in die Höhe schießen. Sein Marktwert beträgt rund 40 Millionen Euro.

© getty Gonçalo Inácio Inácio, ein weiteres portugiesisches Talent, hat bereits mehr als 100 Spiele für Sporting CP absolviert und seine Leistungen in dieser Saison deuten darauf hin, dass ein Wechsel bald bevorsteht. Auch Newcastle und Manchester United werden mit dem 21-Jährigen in Verbindung gebracht, der Gerüchten zufolge rund 50 Millionen Euro kosten soll. Liverpool hatte eigentlich einen anderen Spieler von Sporting, den uruguayischen Mittelfeldspieler Manuel Ugarte, unter die Lupe genommen, aber es wäre eine Überraschung, wenn die Reds nicht auch von Inácio begeistert wären.

© getty Kim Min-jae Kim Min-jae ist einer der Stars von Napoli, das jetzt schon in der Serie A triumphierte. Nach seinem Wechsel von Fenerbahce überzeugte der große und kräftige Südkoreaner in seiner ersten Saison in Italien sofort. Der 26-Jährige soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 53 Millionen Euro in seinem Vertrag bei Napoli haben, doch der frischgebackene Meister ist natürlich sehr daran interessiert, Kim zu halten. Sollte er in diesem Sommer auf dem Markt sein, wären sicherlich zahlreiche Klubs an ihm interessiert. Auch Paris Saint-Germain gehört zu den Vereinen, die bereits mit ihm in Verbindung gebracht wurden.

© getty Nayef Aguerd Aguerd hat sich in den letzten Wochen bei West Ham etabliert, obwohl er wegen einiger Verletzungen einen schwierigen Start hatte. Der 27-jährige marokkanische Nationalspieler kostete die Hammers im vergangenen Sommer rund 38 Millionen Euro und würde sicher bei einem Weiterverkauf noch mehr einbringen. Seine Größe, Aggressivität und Schnelligkeit könnten ihn für einen Verein wie Liverpool mehr als interessant machen.

© getty Marc Guéhi Guéhi ist eine weitere Option aus der Premier League für den LFC. Seit seinem Wechsel von Chelsea zu Crystal Palace hat er sich als konstanter Leistungsträger etabliert. Er wurde kürzlich auch mit einem Wechsel zu Arsenal in Verbindung gebracht. Der 22-Jährige ist ein guter Allrounder und absolvierte 2022 drei Länderspiele für England - zur WM nach Katar durfte er jedoch nicht. In den vergangenen beiden Spielzeiten verpasste er insgesamt nur drei Spiele - auf ihn könnte Liverpool also wohl so gut wie immer zählen.