Mit Harry Kane und André Onana: Chelseas mögliche Sommertransfers unter Mauricio Pochettino

Mit der wohl anstehenden Verpflichtung von Mauricio Pochettino als Trainer steht Chelsea vor einem entscheidenden Transferfenster.

Sobald sich der Trubel um Pochettinos angeblich bevorstehende Ankunft an der Stamford Bridge gelegt hat, geht es für den neuen Chelsea-Trainer direkt zur Sache. Trotz der üppigen Ausgaben in den letzten beiden Transferfenstern haben die Klubeigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali sowie die Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley im Sommer neben dem neuen Cheftrainer noch mehr Arbeit vor sich, denn an dem aufgeblähten und inkonsistenten Kader muss noch viel genauer operiert werden. Drei Positionen genießen dabei Priorität: Ein Torhüter, ein Sechser und - wenig überraschend - ein Stürmer sollen kommen. Pochettinos Kontakte könnten sich auf der Suche als nützlich erweisen. Welche Spieler könnte Chelsea ins Visier nehmen, um die Achse der Mannschaft zu erneuern? SPOX wirft einen Blick auf Chelseas potenzielle Neuzugänge.

© getty Harry Kane Wie könnte man nach der Ernennung des bei den Spurs-Fans noch immer beliebten Pochettino noch besser Salz in die Wunde streuen, als sich auch noch Tottenhams Rekordtorschützen Harry Kane zu schnappen? Obwohl er regelmäßig mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht wird, ist ein Wechsel innerhalb der Hauptstadt gar nicht so weit hergeholt, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Es gibt eine offensichtliche Verbindung zu Pochettino - dem Mann, unter dem ihm der Schritt in die Weltklasse gelang - und er könnte weiterhin in und um London leben, ohne mit seiner Familie umziehen zu müssen. Natürlich wäre es ein sehr schwieriger und kostspieliger Deal mit dem notorisch zähen Verhandlungsführer Daniel Levy, aber die neuen Chelsea-Bosse haben bereits bewiesen, dass sie bei der Verfolgung ihrer primären (Transfer-)Ziele rücksichtslos vorgehen.

© getty Romeo Lavia In England heißt es, dass ein neuer Mittelfeldspieler für die Rolle des Sechsers ganz oben auf der Prioritätenliste des FC Chelsea steht - trotz der 121 Millionen Euro teuren Verpflichtung von Enzo Fernández im Januar. Gesucht wir dabei jemand, der langfristig die Nachfolge N'Golo Kantés antritt. Romeo Lavia, der es in die NXGN Nine geschafft hat, passt da ziemlich gut ins Anforderungsprofil. Der 19-Jährige hat in dieser Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen und ist der herausragende Spieler in Southamptons schwächelnder Mannschaft. Sein Pressing, seine Ballführung und sein gescheites Passspiel machen ihn zum Prototypen des modernen Sechsers. Sollten die Saints absteigen, wäre er wohl sogar verhältnismäßig günstig zu haben.

© getty André Onana Auch auf der Torhüterposition ist ein Umbruch geplant, denn weder Kepa Arrizabalaga noch Édouard Mendy gelten als konstant gut genug, um langfristig die Nummer 1 zu sein. André Onana von Inter ist der jüngste große Name, der mit einem Wechsel an die Stamford Bridge in Verbindung gebracht wird. Chelsea wird sein Interesse an seinem Spieler während der Gespräche über die Zukunft von Leihspieler Romelu Lukaku bei den Nerazzurri diskutieren. Als Ablöse für den Kameruner sind 40 Millionen Euro im Gespräch.

© getty Ivan Toney Der FC Chelsea braucht dringend einen bewährten Torjäger für die Premier League, und wenn es einen Mann gibt, der in seiner Zeit in der Liga bewiesen hat, dass er Tore schießen kann, dann ist es Ivan Toney. Nach einer hervorragenden Debütsaison im Oberhaus mit dem FC Brentford hat Toney bewiesen, dass dies kein Zufall war, indem er in der Saison 2022/23 die 20-Tore-Marke in Pflichtspielen knackte. Seine Physis und seine explosiven Abschlüsse erinnern an einige der großen Chelsea-Stürmer der Neuzeit wie Diego Costa und Didier Drogba. Toney hat in der Vergangenheit angedeutet, dass er sich auf einem höheren Niveau messen möchte. Der 27-Jährige könnte für die Blues dementsprechend sehr interessant werden, aber eine drohende Sperre wegen Wettvergehen ist ein Stolperstein auf dem Weg zu einem möglichen Transfer.

© getty Manu Koné Neben Lavia ist Manu Koné von Borussia Mönchengladbach ein weiterer Sechser, den Pochettino in Betracht ziehen wird. Der 21-jährige Franzose ist im Ballbesitz ähnlich versiert und kann sich mit Dribblings und Pässen gut aus der Affäre ziehen. Außerdem verfügt er über eine gewisse Körperlichkeit, die ihm in der Premier League zugute kommen könnte. Der FC Chelsea müsste im Kampf um Koné wahrscheinlich mit Manchester United und Paris Saint-Germain konkurrieren, denen auch Interesse nachgesagt wird. Kürzlich meinte Koné in der Le Parisien: "Es erfüllt mich mit Stolz, dass mein Name mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Aber ich drehe deswegen nicht durch. Ich ziehe es vor, meine Saison in aller Ruhe zu beenden. Danach wird passieren, was passieren muss."