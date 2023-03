Premier League: Die Rekord-Transfers der PL-Klubs

Über 600 Millionen Euro gab allein der FC Chelsea für Transfers in der laufenden Spielzeit aus. Überhaupt investierten die Klubs aus der englischen Premier League in den vergangenen Jahren immer mehr Geld in ihre Kader. SPOX blickt auf die teuersten Transfers aller PL-Klubs und schaut, was aus ihnen wurde.

© getty FC Brentford: Keane Lewis-Potter Saison: 2022/23 | Alter: 21 | Ablösesumme: 19 Millionen Euro Erst seit der laufenden Saison ist der Linksaußen Teil des FC Brentford, Aktien am Höhenflug der Bees - man liegt nach 27 Spieltagen immerhin auf Platz acht der Premier-League-Tabelle - hat er aber nur bedingt. Während er zu Beginn der Saison noch hier und da als Joker zum Einsatz kam und am vierten Spieltag gegen Everton sogar eine Torvorlage beisteuerte, steht er seit der WM in Katar nur noch sehr vereinzelt auf dem Rasen. Zu allem Überfluss fällt er aktuell aufgrund einer Knieverletzung aus.

© getty Brighton & Hove Albion: Enock Mwepu Saison: 2021/22 | Alter: 23 | Ablösesumme: 23 Millionen Euro Als großes Talent stieß der Sambier vom FC Salzburg zu Brighton, dort sollte seine Karriere aber ein jähes Ende finden. Nur 24-mal stand er in der Premier League für die Seagulls auf dem Rasen. Im besten Fußballeralter von 24 Jahren musste der Mittelfeldspieler schließlich seine professionelle Laufbahn beenden. Im Oktober 2022 wurden Herzprobleme bei Mwepu diagnostiziert, worauf er ein emotionales Statement veröffentlichte. "Manche Träume gehen zu Ende, und so gebe ich mit Bedauern bekannt, dass ich meine Fußballschuhe aufgrund des ärztlichen Rates, den ich erhalten habe, an den Nagel hängen muss. Dies ist jedoch nicht das Ende meines Engagements für den Fußball. Ich habe vor, mich weiterhin in irgendeiner Form zu engagieren", erklärte Mwepu.

© getty FC Southampton: Danny Ings Saison: 2019/20 | Alter: 26 | Ablösesumme: 25,1 Millionen Euro Nachdem er sich beim FC Liverpool aufgrund der hohen Konkurrenz nicht durchsetzen konnte, wechselte der Stürmer im Sommer 2018 für ein Jahr auf Leihbasis nach Southampton. Obwohl er dort nicht vollends überzeugen konnte (acht Tore in 25 Einsätzen), entschied man sich im Jahr darauf für eine fixe Verpflichtung. Und die sollte sich auszahlen. 28 Torbeteiligungen in 42 Partien steuerte Ings in der Spielzeit 2019/20 bei und war damit einer der Hauptgründe, weshalb Southampton mit dem Abstieg nichts zu tun hatte. Noch ein weiteres Jahr sollte der Engländer bei den Saints bleiben, ehe er zu Leeds United weiterzog. Aktuell ist er bei West Ham United unter Vertrag.

© getty Nottingham Forest: Morgan Gibbs-White Saison: 2022/23 | Alter: 22 | Ablösesumme: 29,5 Millionen Euro Ausgebildet in der Jugendakademie von Wolverhampton schloss sich der Stürmer nach 14 Jahren bei den Wolves Nottingham Forest an. Über 300 Millionen Euro gab Nottingham im vergangenen Sommer für Neuzugänge aus, knapp ein Zehntel davon floss in die Ablöse für den Mittelfeldspieler. Bei Forest ist Gibbs-White umgehend zur Stammkraft avanciert. Nur ein einziges Premier-League-Spiel verpasste er in dieser Saison, in allen anderen Partien stand der 23-Jährige in der Startelf.

© getty FC Fulham: Jean Michael Seri Saison: 2018/19 | Alter: 26 | Ablösesumme: 30 Millionen Euro Mit großen Investitionen wollte der FC Fulham nach dem Aufstieg in die Premier League im Sommer 2018 den Klassenerhalt sichern und gleichzeitig einen Angriff auf die internationalen Plätze starten - ein Plan, der grandios scheiterte. Bestes Beispiel dafür ist die Verpflichtung von Seri. Der Mittelfeldspieler konnte die hohe Summe nie zurückzahlen. In der Schlussphase der Saison wurde der Ivorer immer seltener berücksichtigt, helfen sollte das aber auch nichts mehr. Als Tabellen-19. stieg Fulham direkt wieder aus der Premier League ab. Seri selbst wurde aufgrund seines hohen Gehalts ebenfalls nicht gehalten. Einer Leihe zu Galatasaray folgte, im vergangenen Sommer dann der ablösefreie Wechsel zu Hull City.

© getty AFC Bournemouth: Jefferson Lerma Saison: 2018/19 | Alter: 23 | Ablösesumme: 30,5 Millionen Euro Fünf Jahre kickt der Kolumbianer mittlerweile schon für den AFC Bournemouth, wobei er sich mehr und mehr zum unverzichtbaren Mittelfeld-Motor gemausert hat. Insgesamt 173-mal stand er für die Cherries schon auf dem Rasen, auch in der laufenden Saison gehört er - trotz der akuten Abstiegsgefahr des Klubs - zum unverzichtbaren Stammpersonal. Der Abstieg in die zweite englische Liga wäre für Lerma aber nichts Neues. Bereits zwischen 2020 und 2022 spielte er mit Bournemouth in der Championship, blieb dem Klub aber stets treu.

© getty Crystal Palace: Christian Benteke Saison: 2016/17 | Alter: 25 | Ablösesumme: 31,2 Millionen Euro Nach Ings der zweite Stürmer, der beim FC Liverpool nicht das große Glück fand und sich anschließend bei der PL-Konkurrenz versuchte. Trotz seiner mäßigen Leistungen bei den Reds blätterte Crystal Palace im Sommer 2016 stolze 31,2 Millionen Euro hin, um sich die Dienste des Stürmers zu sichern. Bis zum vergangenen Sommer stand Benteke bei Crystal Palace unter Vertrag, wobei er vor allem in der letzten Saison kaum noch zum Zug kam. 37 Tore und zwölf Assists steuerte er in 177 Spielen für die Eagles bei - keine wirkliche Hammer-Quote.

© getty Leeds United: Brenden Aaronson Saison: 2022/23 | Alter: 21 | Ablösesumme: 32,84 Millionen Euro Über gute Leistungen bei RB Salzburg empfahl sich der Offensivmann für einen Wechsel in die Premier League. Nachdem Jesse Marsch im vergangenen Sommer als Trainer bei Leeds United übernahm, holte er seinen Schützling nach England. Marsch ist mittlerweile nicht mehr da, Aaronson ist jedoch nach wie vor eine der Stützen im Team aus Nordengland. Nur eine einzig PL-Partie verpasste er.

© getty Aston Villa: Emiliano Buendía Saison: 2021/22 | Alter: 24 | Ablösesumme: 38,4 Millionen Euro Der Argentinier mit spanischen Wurzeln bekam bei seiner Verpflichtung die nicht gerade leichte Aufgabe, den zu Manchester City abgewanderten Jack Grealish zu ersetzen. 38 der 117-Millionen-Ablöse für Grealish wurden für Buendía bereitgestellt. Unter dem Strich muss man jedoch festhalten, dass sich die Hoffnungen auf einen Grealish 2.0 noch nicht bestätigt haben. Zwar findet sich auch der Argentinier meist in der Startelf wieder, an die Torgefährlichkeit und den Spielwitz des Engländers kommt er aber (noch) nicht heran.

© getty Leicester City: Youri Tielemans Saison: 2019/20 | Alter: 22 | Ablösesumme: 45 Millionen Euro Als nächstes großes Talent des belgischen Fußballs wurde Tielemans bei seiner Ankunft auf der großen europäischen Bühne gepriesen, von diesen Vorschusslorbeeren ist nicht mehr sonderlich viel übrig. Bei Leicester City hat sich Tielemans zwar ohne Frage in den Kreis der Unverzichtbaren gespielt, dennoch stecken er und die Foxes derzeit tief im Abstiegskampf der Premier League fest. Seine Qualitäten kann er deshalb nur selten zur Schau stellen. Abhilfe könnte eventuell der BVB schaffen, dem ein Interesse nachgesagt wird.

© getty Wolverhampton Wanderers: Matheus Nunes Saison: 2022/23 | Alter: 23 | Ablösesumme: 45 Millionen Euro Auch der Portugiese brauchte bei seinem neuen Klub nicht lange Anlaufzeit, um sich in der ersten Elf zurechtzufinden. Im zentralen Mittelfeld der Wolves ist Nunes gesetzt, 22/23 kommt er bereits auf insgesamt 31 Einsätze. Und auch wenn Wolverhampton nicht unbedingt komplett zu überzeugen weiß, Nunes selbst liefert durchgehend gute Leistungen ab. So ist es kaum verwunderlich, dass andere Klubs schon die Fühler ausgestreckt haben. Liverpool soll ihn als Alternative für Jude Bellingham sehen.

© getty FC Everton: Gylfi Sigurdsson Saison: 2017/18 | Alter: 27 | Ablösesumme: 49,4 Millionen Euro Dem einen oder anderen dürfte der Isländer noch aus Zeiten bei der TSG Hoffenheim etwas sagen. Von genau dort wechselte Sigurdsson nämlich in die Premier League. Nach Zwischenstationen bei Swansea und Tottenham kam er im Sommer 2017 zu den Toffees. Dort war er über Jahre Stammspieler, ehe Mitte 2021 Berichte über den Verdacht des Kindesmissbrauches aufkamen. Everton reagierte prompt und löste den Vertrag mit Sigurdsson auf - seitdem ist er vereinslos. Nun droht ihm eine Anklage.

© getty West Ham United: Sébastien Haller Saison: 2019/20 | Alter: 25 | Ablösesumme: 50 Millionen Euro Aus der Frankfurter Büffelherde wechselte der Stürmer zu West Ham United, wo er erst nach Anlaufschwierigkeiten zu seiner alten Form fand. In seiner ersten Spielzeit für die Hammers erzielte er lediglich acht Treffer, ein Jahr später waren es dann schon 20 Tore. Das ließ auch den BVB hellhörig werden, der nach Hallers Zwischenstation bei Ajax Amsterdam im vergangenen Sommer zuschlug und den Stürmer unter Vertrag nahm. Wieder brauchte Haller jedoch seine Zeit - im ersten Halbjahr 22/23 fiel er aufgrund einer Hodenkrebserkrankung aus. Mittlerweile ist er bei den Dortmundern jedoch gesetzt.

© getty Tottenham Hotspur: Tanguy Ndombélé Saison: 2019/20 | Alter: 22 | Ablösesumme: 62 Millionen Euro 62 Millionen Euro legten die Spurs für die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers auf den Tisch, wirklich rechtfertigen konnte der Belgier diese Summe aber nie. Lediglich in seiner ersten Spielzeit in London kam Ndombélé regelmäßig zum Einsatz, danach nahmen seine Minuten kontinuierlich ab. Seit längerer Zeit sucht Tottenham händeringend nach einem Abnehmer für den Belgier. Eine Leihe zu Olympique Lyon war ebenso wenig von Erfolg gekrönt wie das aktuelle Leihgeschäft zur SSC Neapel. Dort sammelt er zwar einigermaßen konstant Einsätze, mehr als ein Ergänzungsspieler ist er aber nicht.

© getty Newcastle United: Alexander Isak Saison: 2022/23 | Alter: 22 | Ablösesumme: 70 Millionen Euro Borussia Dortmund ließ den Schweden einst für die schmale Summe von 15 Millionen Euro nach Spanien ziehen, wo Isak dann aber aufdrehte und das Interesse einiger Topklubs auf sich zog. Letztlich erhielt Newcastle United den Zuschlag. Dort scheint er nahtlos an seine guten Leistungen anzuknüpfen. Zwar fiel er Anfang Oktober wegen einer Knieverletzung bis ins neue Jahr hinein aus, seine Quote von acht Torbeteiligungen in 17 Einsätzen kann sich aber dennoch sehen lassen. Allein in den letzten beiden Partien gegen Wolverhampton und Nottingham steuerte er drei Treffer bei.

© getty FC Arsenal: Nicolas Pépé Saison: 2019/20 | Alter: 24 | Ablösesumme: 80 Millionen Euro Der Ivorer ist das vielleicht teuerste Missverständnis in der Geschichte des FC Arsenal. Mit großen Vorschusslorbeeren verpflichteten die Gunners den Stürmer im Sommer 2019, sein Talent konnte er aber nur sehr vereinzelt zur Schau stellen. Im Verlauf der Jahre kam er unter Trainer Mikel Arteta immer seltener zum Zug, im vergangenen Jahr stand er nur noch fünfmal in der Startelf der Londoner. Ein Ausweg könnte für Pépé seine Leihe nach Nizza sein. Dort scheint er mit dem Druck besser klar zu kommen, erzielte in 25 Partien immerhin acht Tore.

© getty FC Liverpool: Virgil van Dijk Saison: 2017/18 | Alter: 26 | Ablösesumme: 84,65 Millionen Euro Völlig konträr zu Pépé ist der Niederländer der vielleicht beste Transfer der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Liverpool. Als unumstrittener Abwehrchef organisiert van Dijk seit mittlerweile über fünf Jahren die Defensive der Reds. So holte er neben der Champions League auch die ersehnte englische Meisterschaft nach Liverpool. Auch in der laufenden Saison ist er unter Coach Jürgen Klopp gesetzt - 31-mal beorderte der Deutsche den Verteidiger in seine Startelf.

© getty Manchester United: Paul Pogba Saison: 2016/17 | Alter: 23 | Ablösesumme: 105 Millionen Euro Mit dem Transfer des Franzosen sollten die Erfolge, die United unter Sir Alex Ferguson einfuhr, ins Old Trafford zurückkehren. Nach insgesamt sechs Jahren im Trikot der Red Devils wurde daraus lediglich der Europa-League-Sieg im Jahr 2017, zu mehr Pokalen vermochte Pogba United nicht zu führen. Eine Schuld kann man dem Franzosen dafür lediglich bedingt geben, schließlich war er über die Jahre noch einer der wenigen konstant spielenden Red-Devils-Akteure. Dennoch kam es im vergangenen Sommer zur Trennung - Pogba kehrte zu Juventus Turin zurück. Ablösefrei.

© getty Manchester City: Jack Grealish Saison: 2021/22 | Alter: 25 | Ablösesumme: 117,5 Millionen Euro Als einer der Stars der Europameisterschaft 2021 lotsten die Skyblues den englischen Nationalspieler ins Etihad Stadium. Ähnlich wie auch bei Pépe bleibt aber festzuhalten: Die 117-Millionen-Euro-Ablöse haben sich noch nicht ausgezahlt. Vor allem in seiner Premierensaison hatte Grealish mit dem Konkurrenzkampf bei City zu kämpfen. Hinter Phil Foden und Riyad Mahrez war der Engländer bei Trainer Pep Guardiola oft nur die dritte Wahl auf den offensiven Außen. Das hat sich zur neuen Spielzeit zwar bedingt gebessert, Stammspieler ist Grealish aber nach wie vor nicht.