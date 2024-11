"Du bist ein Feigling": Teamkollege von Lionel Messi wütete bei Miami-Aus offenbar gegen Schiedsrichter

Inter Miami: Jordi Alba krisierte Modus der MLS

Alba, einst schon beim FC Barcelona langjähriger Teamkollege Messis, übte nach dem bitteren Ausscheiden indes Kritik am Modus in der MLS.

"Wir waren das konstanteste Team, haben einen neuen Punkterekord aufgestellt, aber wir wollten natürlich diese Playoffs gewinnen. Ich werde den Modus nicht ändern können, aber er erscheint mir ein weinig unfair. Das läuft schon seit Jahren so, klar. Aber wenn man mich fragt, sollte einfach der Meister der einen Conference gegen den Meister der anderen spielen", so Alba.

Für Miami ist die Saison damit nun früher beendet als erhofft. Die nächste Spielzeit in der MLS beginnt erst im Februar 2025. Messi steht in den USA derweil noch bis Ende 2025 unter Vertrag. In der kommenden Saison wird der 37-jährige Argentinier also einen neuen Anlauf starten, um den MLS-Titel nach Miami zu holen.