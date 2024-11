Dreierpack, Tabellenführung - "aber auch oft böse": Xherdan Shaqiri erweckt den FC Basel

Erstmals seit drei Jahren führt der ehemalige schweizer Serienmeister FC Basel die Tabelle der Super League an - und zwar dank Rückkehrer Xherdan Shaqiri. Mit einem Dreierpack schoss der 33-jährige "Kraftwürfel" Basel am Sonntag zum 3:1-Sieg gegen Servette Genf.

Als Zehner aufgeboten brachte Shaqiri seine Mannschaft in der 40. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich traf er in der Nachspielzeit per Elfmeter-Nachschuss und nach einem Konter doppelt. Shaqiri hält nun bei fünf Treffern sowie sieben Assists in elf Einsätzen und führt somit die Scorerliste an.

Shaqiri stammt aus der Jugend des FC Basel. 2012 verließ er den Klub für rund zwölf Millionen Euro zum FC Bayern, wo er gleich in seiner ersten Saison das Triple gewann. Nach Stationen bei Inter Mailand, Stoke City, dem FC Liverpool, Olympique Lyon und Chicago Fire in der MLS kehrte er diesen Sommer ablösefrei zurück und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Um sich voll auf seine neue Herausforderung konzentrieren zu können, beendete Shaqiri nach der EM seine Karriere in der Nationalmannschaft.

"Ich wollte unbedingt nach Hause kommen. Denn wenn man zu Hause ist, kann man über sich hinauswachsen", sagte Shaqiri nach seinem Dreierpack. "Man sieht bei mir, dass ich wieder sehr viel Freude am Fußball habe. Jetzt ist es wichtig, dass wir so weitermachen. Dann kann in dieser Saison alles passieren."