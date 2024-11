"Das war für mich ein bisschen ein Schock": Harsche Kritik an Harry Kane

Kane fehlte bei Englands Sieg gegen Griechenland in der Startelf

Nationalmannschafts-Kapitän Kane vom FC Bayern München hat dafür wenig Verständnis. "Ich denke, England kommt vor allem anderen. Die Nationalmannschaft kommt vor dem Verein und ist das Wichtigste im Profifußball", sagte Kane bei ITV. "Wenn ich ganz ehrlich bin, gefällt mir das gar nicht."

Carsley gab sich unterdessen diplomatisch. "Es ist definitiv die Phase der Saison, in der Müdigkeit und kleine Verletzungen eine Rolle spielen. Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit für die anderen Spieler, die nicht im Kader waren. Jetzt ist ihre Chance", betonte er vorab.

Bei Englands 3:0-Sieg gegen Griechenland bewährten sich einige nominelle Reservisten. Letztlich fehlte überraschend sogar Kane in der Startelf. Sein Vertreter Ollie Watkins von Aston Villa traf zum 1:0, die anderen beiden Tore erzielten Liverpools Curtis Jones und Griechenlands Keeper Odisseas Vlachodimos per Eigentor. Kane kam in Minute 66 ins Spiel.

Mit einem Sieg gegen Irland am Sonntag kann England den Gruppensieg fixieren.