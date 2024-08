Transfers und Gerüchte: VfB Stuttgart darf wohl neue Hoffnung bei Deniz Undav schöpfen

© getty

Tom Rothe (Borussia Dortmund)

Union Berlin hat Linksverteidiger Tom Rothe von Borussia Dortmund verpflichtet. Dies teilten die Köpenicker am Mittwoch mit, gaben über die Vertragslaufzeit jedoch keine Auskunft.

Der 19-Jährige war zuletzt an Holstein Kiel ausgeliehen gewesen und in der vergangenen Saison in die Erstklassigkeit aufgestiegen. Für die Störche kam Rothe auf vier Tore und zehn Vorlagen.

Hier kommt Ihr zur ausführlichen News.