MLS-Klub LA Galaxy will angeblich Robert Lewandowski und Marco Reus

Lewandowski hatte bereits in der Vergangenheit erwähnt, dass er gegen Ende seiner Spielerkarriere in die Vereinigten Staaten ziehen möchte, da er und seine Frau "schon immer in den USA leben wollten." Der 35-Jährige erwähnte auch, dass er vor der Corona-Pandemie im Jahr 2020 über einen möglichen Wechsel in die MLS nachgedacht habe.

LA Galaxy weiß um die Schwierigkeiten bei der Verpflichtung von Lewandowski in diesem Sommer und plant, den Stürmer spätestens 2025 zu verpflichten.