Manchester City: Transferpläne der Skyblues werden durch neue Regel der UEFA durchkreuzt

Mit dem 4:2-Sieg gegen Barcelona am vergangenen Wochenende sicherte sich Girona in dieser Saison einen Platz unter den ersten Vier in La Liga, was zur Qualifikation für die Königsklasse reicht. Damit nimmt der Klub zum ersten Mal in seiner Geschichte am größten europäischen Wettbewerb teil.

Echeverri fiel der europäischen Elite bei der letztjährigen U-17-Weltmeisterschaft auf, bei der er beim 3:0-Sieg gegen Brasilien einen Hattrick erzielte. Insgesamt erzielte er fünf Tore, als Argentinien im Halbfinale an Deutschland scheiterte.