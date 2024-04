"Habe gelernt, hinterlistig zu sein": Wie Bremer bei Juventus Turin "der beste Verteidiger der Serie A" wurde

© getty

Bremer soll Thema bei Manchester United sein: Benannt nach Andreas Brehme

Bremer wuchs in Itapitanga, einer Gemeinde in der brasilianischen Region Bahia, auf. In seiner Jugend wurde er nie professionell trainiert.

Sein Vater erklärte ihm die Grundlagen des Arbeitslebens auf dem elterlichen Bauernhof und zeigte ihm ebenso die Grundlagen des Fußballs, da er selbst auf Amateurebene gespielt hatte. Er benannte seinen Sohn Bremer nach Andreas Brehme, Deutschlands WM-Final-Siegtorschütze von 1990, der am 20. Februar 2024 verstarb.

Erst im Alter von 14 Jahren begann Bremer, sich ernsthaft mit einer Fußballkarriere zu beschäftigen. "In Bahia gab es nur zwei große Vereine in meiner Stadt - und ich wohnte nicht in der Nähe der Stadt", sagte er in einem Interview mit dem britischen Telegraph im Jahr 2023. "Ich musste viele Kilometer zurücklegen und hatte nicht die Möglichkeit, in einen Verein einzutreten und mit einem Verein zu trainieren. Mit 14 zog ich nach São Paulo und mit 16 spielte ich für Desportivo Brasil. Davor habe ich gespielt, wann und wo ich konnte."

Der Innenverteidiger erklärte außerdem: "Auf der Straße habe ich gelernt, nicht zu verlieren. Ich habe gelernt, aggressiv zu spielen. Ich habe auch gelernt, wie man ein bisschen hinterlistig sein kann. Man kann seinen Gegnern und manchmal auch dem Schiedsrichter davonkommen."

Bremer verkaufte Eiscreme, um seine Reisen zu den Auswärtsspielen von Desportivo zu finanzieren. Als Straßenkicker wurde er schnell zu einem wichtigen Mitglied der Mannschaft. 2016 wurde er schließlich an den brasilianischen Spitzenklub São Paulo ausgeliehen. Im selben Jahr gab er als 19-Jähriger sein Profidebüt für die Reservemannschaft und verhalf ihr zum Gewinn der Copa do Brasil (U20).

Wie die südamerikanische Zeitung Hoje em Dia berichtet, hätte São Paulo Bremer für nur 50.000 Euro ein weiteres Jahr behalten können, wartete aber zu lange mit einer Entscheidung - und so schlug Atletico Mineiro zu.

Bremer kam im März 2017 offiziell zu Atletico und wurde drei Monate später in der brasilianischen Serie A gegen Chapecoense eingewechselt. Der talentierte Verteidiger erhielt nach nur vier Spielen in der ersten Mannschaft eine Vertragsverlängerung, was ihn ins Visier einiger großer europäischer Klubs brachte.