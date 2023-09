Weltfußballerwahl: Wer 1995 "The Best" war und was aus der Top-10 wurde

Bei der Weltfußballerwahl 1995 wurde Geschichte geschrieben: 95 Nationaltrainer kürten zum ersten Mal überhaupt einen Afrikaner zum besten Spieler der Welt. SPOX zeigt die Top-10 - und verrät, was aus ihnen wurde.

Zwei Deutsche schafften es damals unter die besten zehn bei der vom Weltverband 1991 ins Leben gerufenen Auszeichnung "FIFA-Weltfußballer des Jahres", einer von ihnen sogar unter die besten drei. An einem kam aber nicht mal der große Paolo Maldini vorbei ...

Der quirlige Angreifer stürmte unter anderem noch für den FC Chelsea. In den vergangenen zehn Jahren hatte er mehrere Stationen als Trainer, darunter West Ham, Watford und Birmingham City. Unter Sarri war er ein Jahr Co-Trainer der Blues (2018/19).

Der Bruder von Brian Laudrup spielte in seiner Karriere u. a. für Juve, Barça, Real Madrid und Ajax. Als Trainer bislang noch ohne die ganz großen Klubs (u.a. Getafe, Spartak Moskau, Mallorca und Swansea City). Mit den Swans gewann er 2013 den Ligapokal. 2003 und 2005 wurde er in Dänemark jeweils Trainer des Jahres.

Als Spieler noch "Motzki", später Meistertrainer mit dem BVB, Sportmanager beim DFB, TV-Experte und Sportvorstand bei den Bayern. Derzeit ist der gebürtige Dresdner wieder in Dortmund aktiv, als externer Berater des Klubs. Auch beim DFB hat sein Wort wieder an Bedeutung gewonnen. Dort ist er Teil eines Krisengremiums, das Deutschland vor der EM 2024 wieder auf Kurs bringen soll.

Der Offensivspieler war in Europa auch für Atlético Madrid und Celtic Glasgow aktiv, mit der Seleção gewann er 2002 den WM-Titel. Seine aktive Karriere beendete er erst 2010.

"Ivan der Schreckliche" kam auf 69 Länderspiele für Chile und stürmte nach Real auch noch fünf Jahre für Inter. 1998 gewann er mit den Nerazzurri den UEFA Cup. 2003 beendete er seine Karriere. Später übernahm er die Leitung eines 2010 in der Heimat gegründeten Sportzentrums, das nach ihm benannt wurde.

Christo Stoitschkow (FC Barcelona / AC Parma)

Platz 6: 37 Punkte

Deutsche Fans erinnern sich wohl vor allem an Stoitschkows Freistoßtor bei der WM 1994 bei der 1:2-Pleite des DFB-Teams gegen Bulgarien im Viertelfinale. Der geniale Hitzkopf ließ seine Karriere später in den USA ausklingen, als Trainer unter anderem bulgarischer Nationalcoach. Seit 2011 war er bulgarischer Honorarkonsul in Barcelona. Der Titel wurde ihm allerdings 2017 entzogen, nachdem er die spanische Polizeigewalt kritisiert hatte.