Transfers und Gerüchte am 18. Juni: Bayern-Veto bei Leihspieler - dickes Minusgeschäft für Chelsea?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 18. Juni.

© getty Kim Min-jae Der Innenverteidiger der SSC Napoli soll sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden haben. Das berichtet Foot Mercato. Die Entscheidung des Südkoreaners soll auch bereits den anderen Interessenten mitgeteilt worden sein. Zuvor hatte Sport1 bereits berichtet, dass die Gespräche gute Fortschritte machen würden. Eine finale Einigung stehe zwar noch aus, könnte aber bald erreicht werden. Laut Foot Mercato winken zehn Millionen Euro Jahresgehalt und ein "enormes" Beraterhonorar. Verhandlungen mit Napoli sollen nicht nötig sein, so möchte der FCB Sport1 zufolge die Ausstiegsklausel ziehen, die wohl zwischen 55 und 60 Millionen Euro liegen soll. Laut Transferguru Fabrizio Romano kann diese Klausel erst ab dem 1. Juli gezogen werden. Finanziert würde dieser Deal über den Verkauf von Lucas Hernández, für den man sich in etwa dieselbe Summe vorstellt, und Benjamin Pavard. Beide Innenverteidiger werden wohl den FCB verlassen.

© Getty Kai Havertz Kai Havertz steht angeblich kurz vor einem Wechsel vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Das berichtet Sky. Über die wesentlichen Vertragsdetails wie Gehalt und Laufzeit hätten sich der Spieler und Arsenal demnach bereits grundsätzlich geeinigt. Nun hänge es daran, dass die Gunners den Blues ein zweites Angebot unterbreiten, das diese auch annehmen. Englische Medien berichten, der Klub von der Stamford Bridge erhoffe sich eine Ablöse von 87 Millionen Euro. Der 24-jährige deutsche Nationalspieler, der bei Chelsea noch bis 2025 unter Vertrag steht, tendiere klar zu einem Verbleib auf der Insel. Havertz wurde zuletzt auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

© getty Jordi Alba Folgt der Linksverteidiger seinem Kumpel Lionel Messi nach Amerika? Wie Mundo Deportivo berichtet, soll Jordi Alba mit Inter Miami über einen Vertrag einig sein. Eine finale Zusage gab es aber wohl noch nicht, auch Atlético Madrid, Inter Mailand und Klubs aus der Saudi-Liga sollen dem Linkverteidiger, der beim FC Barcelona noch bis 2024 unter Vertrag steht, Angebote gemacht haben.

© getty Tom Krauß Wo spielt der Sechser von RB Leipzig nächste Saison? "Das ist noch ungeklärt", berichtet Tom Krauß in einem Sky-Interview, "es ist auch nicht mein Ziel, dass ich jedes Jahr gefragt werden muss, wie meine Zukunft aussieht." Doch klar sei, dass er nicht in Leipzig bleiben wird, die wollen fünf bis sieben Millionen Euro für Krauß haben. "Wir sind in guten Gesprächen, zumindest meine Berater. Ich will mich auf die EM fokussieren", erklärt der U21-Nationalspieler. Dem Bericht zufolge sollen aus der Bundesliga Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und der 1. FSV Mainz 05 interessiert sein. Auch die Premier-League-Klubs FC Burnley und FC Everton sollen locken, doch "England ist irgendwann ein Thema, aber jetzt nicht. [...] Ich will in Deutschland bleiben", lehnt Krauß die Offerten ab.

© getty Marc Cucurella Newcastle United rüstet offenbar weiter auf - und möchte sich auf der Linksverteidiger-Position verstärken. Dafür soll der neureiche Champions-League-Teilnehmer nun Marc Cucurella vom FC Chelsea auf die Wunschliste genommen haben, wie der britische Mirror berichtet. Chelsea müsste bei einem Verkauf offenbar zu einem gehörigen Transferminus bereit sein, Newcastle soll wohl etwa 35 Millionen Euro bieten. Cucurella war erst im vergangenen Sommer für kolportierte 65 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu den Blues gewechselt, konnte aber trotz eines fast durchgängigen Stammplatzes nicht nachhaltig überzeugen. Weil er das Saisonende verletzt verpasste, kam er bei Chelsea gerade einmal auf 24 Liga-Einsätze und 33 Pflichtspiele insgesamt.

© getty Nicolò Barella Der FC Chelsea würde weiterhin gerne Nicolo Barella verpflichten. Um ihn von Inter Mailand loszueisen, sollen die Blues nun einen Tausch angeboten haben, bei dem Barella in eine Festverpflichtung Romelu Lukakus bei Inter inkludiert werden soll, berichtet der italienische Corriere dello Sport.

© getty Conor Gallagher Laut dem britischen Observer haben die Blues noch einen weiteren Tauschdeal vor: Bei der Verpflichtung von Brighton & Hove Albions Mittelfeldstar Moises Caicedo würden sie offenbar gerne Conor Gallagher einbinden und die Transfersumme damit verringern.

© imago images Rúben Neves

Ein neuer Kandidat für die Wüste! Wie Revelo berichtet, soll der Mittelfeldmann der Wolverhampton Wanderer vor einem Wechsel zu Al Hilal stehen. Dem Bericht zufolge überweist der Saudi-Klub 55 Millionen Euro für Rúben Neves nach Wolverhampton.

© getty Benjamin Tahirovic Wie Sky Italia berichtet, soll Ajax Amsterdam kurz vor der Verpflichtung des Toptalents aus Bosnien-Herzegowina stehen. Der 20-jährige Benjamin Tahirovic weilt seit zweieinhalb Jahren bei der AS Rom, kam dort aber nur auf 13 Einsätze für die Profis (vier Mal Startelf). Es soll viele Interessenten geben, jedoch scheint Ajax derzeit die Oberhand zu haben - eine finale Entscheidung wird noch am heutigen Sonntag erwartet.

© getty Luan Simnica Der defensive Mittelfeldspieler wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln nicht verlängern. Wie der kicker berichtet, ist der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung des 19-Jährigen interessiert. Der U21-Nationalspieler des Kosovo kam in der vergangenen Saison für die U19 der Kölner in 19 Pflichtspielen zum Einsatz.

© imago images Petar Ratkov RB Salzburg hat ein neues Sturmtalent verpflichtet. Der 19-jährige Petar Ratkov kommt für eine kolportierte Summe von 4,5 Millionen Euro vom serbischen Vizemeister FK TSC Backa Topola nach Österreich. Der Klub bestätigte den Transfer am Sonntag. "Mit Petar konnten wir einen hochveranlagten jungen Stürmer verpflichten, der trotz seiner 19 Jahre auch schon 75 Einsätze in Serbiens höchster Spielklasse absolviert hat und dafür sehr reif ist. Er wird bei uns die nötige Zeit bekommen, um sich an das höhere Level und die neue Herausforderung anzupassen", erklärte Sportdirektor Christoph Freund in der Vereinsmeldung.

© getty Daniel Ihendu

Der SV Werder Bremen hat einen weiteren talentierten Nachwuchsspieler verpflichtet: Der 17-jährige Daniel Ihendu wechselt aus der U19 von RB Leipzig an den Osterdeich. Das gab Clemens Fritz, Leiter Profifußball am Sonntag bekannt. "Wir freuen uns, dass wir mit Daniel ein Innenverteidigertalent verpflichten konnten. Er verfügt über eine sehr gute Physis, ein starkes Kopfballspiel und eine hohe Zweikampfintensität. Wir sind sicher, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird", erklärte Clemens Fritz.

© Getty Images Joselu Real Madrid soll die Verpflichtung von Mittelstürmer Joselu fixiert haben. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, gibt es eine Übereinkunft zwischen den Königlichen, seinem aktuellen Klub RCD Espanyol und dem Spieler selbst. Es handelt sich demnach um ein Leihgeschäft. Der 33-Jährige soll zunächst für ein Jahr vom La-Liga-Absteiger Espanyol, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht, zu Real wechseln. Dafür zahlt Madrid offenbar eine Leihgebühr von 500.000 Euro. Obendrauf könnte dann eine bereits ausgehandelte Kaufsumme von weiteren 1,5 Millionen Euro kommen; die Kaufoption ist jedoch nicht verpflichtend. Um den Deal möglich zu machen, soll Joselu sogar sein Gehalt reduzieren.

© getty Borussia Dortmund Mit Nico Schulz, Thorgan Hazard, Thomas Meunier (alle Vertrag bis 2024) und Giovanni Reyna (Vertrag bis 2025) könnten den BVB vor der neuen Saison noch vier Spieler verlassen. Die Sport Bild will nun erfahren haben, dass die Dortmunder für das Quartett insgesamt eine Ablöse von 27 Millionen Euro einnehmen möchten. Schulz dürfte demnach ohne Ablöse gehen, für Hazard werden zwei Millionen Euro fällig und für Meunier maximal fünf Millionen Euro. Lediglich für Reyna will der BVB mehr Geld sehen. Angeblich wäre der Vizemeister bei einem Angebot ab 20 Millionen Euro gesprächsbereit.

© getty Marc Roca Nach dem Abstieg aus der Premier League mit Leeds United soll Marc Roca vor einem Leihgeschäft in die spanische Heimat stehen. Wie die Mundo Deportivo berichtet, soll Real Betis kurz vor der Ausleihe des ehemaligen Bayern-Spielers stehen.

© getty Real Betis Und damit noch nicht genug: Der Klub aus Sevilla möchte noch zwei weitere Spieler aus der Premier League verpflichten. Laut der spanischen AS soll die auslaufende Leihe mit Leicester Citys Ayoze Perez in einen festen Transfer umgewandelt werden. Außerdem würden die Spanier gerne Verteidiger Eric Bailly von Manchester United verpflichtet, so Mundo Deportivo.

© getty Malik Tillman Der Rangers FC aus Glasgow hätte den Leihstürmer vom FC Bayern München offenbar gerne dauerhaft unter Vertrag genommen. Dafür wurde eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro in den Leihdeal inkludiert. Jedoch gab es auch eine Veto-Option für den FC Bayern - und wie der kicker berichtet, soll der FCB von dieser Gebrauch gemacht haben. Wie es nun weitergeht, ist offen. Geben die Rangers ein besseres Angebot ab, könnte Tillman trotzdem in Schottland bleiben. Andernfalls wäre der FCB bereit, Tillman erneut zu verleihen - oder an einen anderen Bieter zu verkaufen.

© imago images Änis Ben-Hatira Offenbar will Hertha BSC ihren ehemaligen Spieler Änis Ben-Hatira zurückholen. Jedoch nicht für die Profis - wie die Bild berichtet, soll er als Führungsspieler die Talententwicklung in der U23-Mannschaft vorantreiben.

© getty Paris Saint-Germain Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Julian Nagelsmann ist der französische Topklub weiter auf Trainersuche. Wie die L'Equipe berichtet, hat PSG dafür neben dem ehemaligen Spanien-Trainer Luis Enrique auch Bayer Leverkusens Xabi Alonso sowie Bolognas Thiago Motta auf der Liste. Dass Alonso Leverkusen verlassen würde, darf jedoch bezweifelt werden. "Mein Kopf ist auch für nächste Saison zu 100 Prozent hier", erklärte er auf einer Pressekonferenz Anfang Mai. Und damals ging es immerhin um Gerüchte zu seinem Ex-Klub Real Madrid - nochmal eine andere Hausnummer. UPDATE: Mittlerweile gilt Luis Enrique als Top-Kandidat, wie die Zeitung berichtet. Die anberaumten Gesprächen zwischen PSG und dem Spanier seien gut verlaufen. Laut Sky Italia steht ein Vertrag bis 2025 im Raum.