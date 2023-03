Transfers, News und Gerüchte vom 17. März: 100 Millionen Euro für Xavis Wunsch-Duo

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Trotzdem ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 17. März.

© getty

Victor Osimhen

28 Pflichtspiele, 23 Tore, fünf Vorlagen: So lautet die Bilanz von Victor Osimhen in der laufenden Saison bei der SSC Neapel. Kein Wunder also, dass der 24-jährige Nigerianer derzeit in aller Munde ist und auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird.

Laut Sky würde der Stürmer - obwohl er von einem Engagement in der Premier League träumt - "liebend gerne" nach München wechseln. Das Problem: Osimhen, der bei Napoli noch bis 2025 unter Vertrag steht, sei für den deutschen Rekordmeister zu teuer. Er würde wohl deutlich über 100 Millionen Euro kosten, dazu käme ein Gehalt im höheren zweistelligen Millionenbereich.

Dem Bericht zufolge wurde Osimhen den Bayern bereits im vergangenen Sommer angeboten. Heiß sei es allerdings nie geworden und das werde es auch im kommenden Sommer nicht, schreibt Sky.