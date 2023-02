Transfers: Zukunft von N'Golo Kanté offenbar entschieden

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 28. Februar.

© getty N'GOLO KANTÉ Der defensive Mittelfeldstar hat sich offenbar für einen Verbleib beim FC Chelsea entschieden. Laut dem Portal fußballtransfers wird der 31-Jährige in Kürze einen neuen Vertrag unterschreiben. Bereits im Januar hatten die Blues ihrem Regisseur ein offizielles Angebot unterbreitet. Kanté hatte sich aber Bedenkzeit erbeten. Nun soll die Entscheidung also zugunsten der Londoner gefallen sein. Demnach wird der Vertrag eine Laufzeit bis 2026 mit Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr beinhalten.

© getty BERNARDO SILVA Der FC Barcelona wagt offenbar einen weiteren Versuch, den Mittelfeldstar von Manchester City zu ergattern. Laut Informationen der spanischen Sport will Barça nach der Saison den Traumspieler von Trainer Xavi verpflichten. Allerdings ist es wohl unwahrscheinlich, dass der 28-Jährige zu den Katalanen kommt, wenn nicht einige Großverdiener den Klub verlassen. Die wirtschaftliche Lage der Blaugrana lässt ansonsten keine großen Verpflichtungen zu.

© getty MARCO REUS Der BVB will bei einer möglichen Vertragsverlängerung des Kapitäns wohl einiges an Geld einsparen. Laut Informationen der Bild soll dem 33-Jährige mindestens die Hälfte seines jetzigen Jahresgehalts gekürzt werden. Sportdirektor Sebastian Kehl setzt stattdessen offenbar auf erfolgsabhängige Boni. Das macht Sinn. Schließlich ist Reus in der Vergangenheit oft mit Verletzungen ausgefallen

HIROKI ITO Der Verteidiger des VfB Stuttgart ist unter Trainer Bruno Labbadia gesetzt. Doch der VfL Wolfsburg hat laut dem kicker seine Krallen nach dem Japaner ausgestreckt. Allerdings soll der 23-Jährige nur ein konkretes Thema werden, wenn Micky van de Ven die Wölfe am Saisonende verlässt. Beide Innenverteidiger haben noch einen Vertrag bis 2025.

© getty MOHAMED SALAH Der Berater des Ägypters, Ramy Abbas Issa, hat sich zu den anhaltenden Gerüchten um seinen Klienten und einen Wechsel im Sommer klar Stellung bezogen. "Unsinn. Darüber wurde nie diskutiert oder nachgedacht", schrieb er bei Twitter. "Dass wir uns nicht für die Champions League qualifizieren, ist uns noch nicht einmal in den Sinn gekommen", erklärte der Berater weiter. Liverpool steht aktuell nur auf Rang sieben der Premier League. Salah ist dabei mit acht Toren und fünf Vorlagen Topscorer. Sein Vertrag bei den Reds endet 2025.

© getty ROMELU LUKAKU Der Stürmer muss sich wohl noch etwas gedulden. "Es ist zu früh, um sich zu entscheiden, er wird zu Chelsea zurückkehren und wir werden sehen, was als nächstes kommt", stellte Inters Vorstand Giuseppe Marotta bei Sky Italia klar. Der 29-Jährige ist nur noch bis zum Saisonende von den Blues geliehen. Sein Vertrag in London endet erst 2026. "Lukaku will auf jeden Fall bei Inter bleiben - wir kennen Romelus Absicht und werden sehen, ob wir hier über seine Rückkehr verhandeln können", gab Marotta einen Ausblick.

© getty ALEX SANDRO Der Brasilianer bleibt Juventus Turin wohl erhalten. Nach Informationen von Sky Italia wird die alte Dame das Verhältnis nicht diesen Sommer per Klausel beenden, sondern den Verteidiger ein weiteres Jahr bis 2024 binden. Juventus hätte den Vertrag des 32-Jährigen gegen eine Zahlung von 1,5 Millionen Euro auslaufen lassen können. Doch nach zunächst schwachen Leistungen stabilisierte sich der Linksverteidiger und soll nun gehalten werden.