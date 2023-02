Transfers: Premier-League-Trio offenbar an Weltmeister Lautaro Martínez dran

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 27. Februar.

© getty Lautaro Martínez Wird Weltmeister Lautaro Martínez Inter Mailand in Kürze verlassen? An Interessenten sollte es dem Stürmer in jedem Fall nicht mangeln. Wie TEAMTalk berichtet, sollen gleich drei Premier-League-Spitzenklubs an einem Transfer im Sommer interessiert sein. Die Rede ist vom derzeitigen Tabellenführer Arsenal, Verfolger Manchester United sowie dem kriselnden Spitzenclub Chelsea. Der 25-Jährige befindet sich derzeit in herausragender Form und hat in der Serie bereits 15 Tore und 7 Assists gesammelt. Martínez hat bei Inter allerdings noch Vertrag bis 2026, was ihn zumindest mal sehr teuer machen dürfte.

© getty Sergej Milinkovic-Savic Schon seit längerer Zeit ranken sich Gerüchte um einen möglichen Abgang von Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic bei Lazio Rom. In diesem Sommer könnte es nun ernst werden, denn sein Vertrag läuft 2024 aus. Il Messaggero berichtet, dass der Serbe sich bislang weigerte, den Kontrakt zu verlängern. Zudem sollen gleich mehrere Topklubs wie Arsenal, Newcastle oder auch PSG an ihm interessiert sein. Bleibt SMS also bei seinem Stand, könnte Lazio nur noch in diesem Sommer eine ordentliche Ablöse für ihn verlangen.

© getty Julian Brandt Lange galt Julian Brandt als Abschusskandidat beim BVB. Doch seine Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten haben offenbar zum Umdenken bei der Borussia geführt. Laut Bild will der BVB mit Brandt nun zeitnah verlängern, da dessen Vertrag 2024 ausläuft. Das Blatt berichtet jedoch auch, dass mit einer schnellen Einigung nicht zu rechnen sei. Das dürfte andere Klubs hellhörig machen.

© getty Christophe Galtier PSG liegt derzeit acht Punkte vor Marseille an der Spitze der Ligue 1 und steuert damit auf die Meisterschaft zu. Das allerdings scheint die Klubführung nicht davon abzuhalten, Trainer Christophe Galtier zumindest infrage zu stellen. Entsprechende Gerüchte kursieren schon länger, doch offenbar wird der Franzose mindestens bis Saisonende im Amt bleiben, selsbt wenn man frühzeitig aus der Champions League ausscheiden sollte. Laut RMC Sport ist man gewillt, den Trainer bis zum Saisonende zu halten. Was dann passiert, ist aber offen.

© getty Matheus França Matheus França, ein 18 Jahre altes brasilianisches Sturmjuwel, soll nach Willen seines Klubs Flamengo nicht allzubald nach Europa wechseln. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll der neue Vertrag des Youngsters, der bis 2027 gültig ist, daher eine exorbitante Ablösesumme enthalten. Demnach würden für einen Transfer von França stolze 200 Millionen Euro fällig werden. Das dürfte kolportierte Interessenten wie Arsenal, Manchester City oder Newcastle vermutlich erstmal abschrecken, zumal der Spieler derzeit noch nicht mal zum Stamm bei Flamengo zählt.

© getty Jonathan David Der FC Bayern wird weiter mit Jonathan David (23) in Verbindung gebracht. Laut Transferexperte Ekrem Konur beobachten die FCB-Verantwortlichen den Stürmer von OSC Lille nach wie vor. Unter anderem sollen sie ihn bei der Weltmeisterschaft in Katar unter die Lupe genommen haben. Allerdings genieße eine mögliche Verpflichtung Davids an der Säbener Straße derzeit "keine Priorität". Anfang Februar hatte auch das französische Portal Sport berichtet, der Angreifer sei weiter auf dem Radar der Münchner. Als ebenfalls an David interessierte Vereine werden Manchester United, Chelsea und Tottenham genannt.

© getty Naby Keita Der frühere Leipziger Naby Keita könnte den FC Liverpool im Sommer ablösefrei verlassen. Ein möglicher neuer Klub ist dann laut Romano der FC Barcelona. Romano erklärte jedoch auch: "Barca wird derzeit mit all den möglichen ablösefreien Spielern in Verbindung gebracht, aber im Moment gibt es nichts Konkretes oder fortgeschrittene Gespräche zwischen Keita und irgendeinem anderen Klub."

© getty Odilon Kossounou Zieht es Leverkusens Abwehrspieler Odilon Kossonou bald auf die Insel? Wie The Sun wissen will, ist West Ham United am Ivorer interessiert. Speziell die große Flexibilität in der Defensive habe es Hammers-Manager David Moyes angetan, wie es weiter heißt. Allerdings hat Kossonou noch Vertrag bis 2026 bei der Werkself. Entsprechend wird es für West Ham nicht ganz einfach, diesen Spieler loszueisen.