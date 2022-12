Gerüchte und Transfers: Thuram nach Italien, bester WM-Nachwuchsspieler zu Chelsea?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar noch geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht, bevor es in vier Tagen offiziell losgeht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 28. Dezember.

Die portugiesische Zeitung Record berichtet davon, dass der FC Chelsea ein Angebot für Benficas argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez (21) abgegeben habe - in Höhe von 130 Millionen Euro! Der Mittelfeldspieler erhielt bei der WM in Katar die Auszeichnung zum besten U-21-Spieler des Turniers.

Der FC Bayern München sucht wohl bereits nach einem neuen Rechtsverteidiger, um Benjamin Pavard zu ersetzen - eine Option soll nun erneut ein Franzose sein: Malo Gusto von Olympique Lyon. Das berichtet die tz . Doch auch der BVB soll an dem beweglichen und schnellen Gusto interessiert sein, wie 90min schreibt.

© getty

Evan Ndicka

Im Sommer läuft der Vertrag des 23-jährigen Franzosen aus, im Winter könnte Eintracht Frankfurt also noch eine Ablöse generieren. The Athletic berichtet davon, dass Chelsea im Januar 2023 ein Angebot bereiten könnte. Die Londoner sollen sich laut Medienberichten allerdings auch mit Benoit Badiashile von der AS Monaco einig sein. Auch Arsenal soll interessiert sein.