Transfer-News: Gerüchte und Wechsel am 21. November

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 22. November.

© getty

Malo Gusto

Der FC Bayern hat offenbar bereits seine Fühler nach einem Nachfolger für Benjamin Pavard ausgestreckt. Wie Foot Mercato berichtet, ist der deutsche Rekordmeister an Rechtsverteidiger Malo Gusto von Olympique Lyon interessiert. Allerdings gäbe es im Werben um den 19-Jährigen namhafte Konkurrenz für die Münchner. Real Madrid, der FC Barcelona und Manchester United sollen ebenfalls interessiert sein.

Gusto spielt seit seinem 13. Lebensjahr für Lyon und schaffte bereits in der vergangenen Saison den Sprung zum Stammspieler. Der Vertrag des französischen U21-Nationalspielers bei Lyon läuft noch bis 2024. Gusto könnte in München den abwanderungswilligen Pavard ersetzen. Der WM-Teilnehmer äußerte sich zuletzt mehrfach unzufrieden über seine Rolle als Rechtsverteidiger und will endlich im Zentrum spielen. Dabei spielte er offensiv auch mit dem Gedanken, die Bayern zu verlassen. Auch Pavards Vertrag läuft bis 2024, nach der WM will der Klub Gespräche mit dem 26-Jährigen führen.