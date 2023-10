Bayer Leverkusen trifft am 2. Spieltag der Europa League auf Molde FK. Verfolgt das ganze Spiel hier im Liveticker!

Molde FK vs. Bayer Leverkusen am 2. Spieltag der Europa League - Verfolgt das Duell in voller Länge hier im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

Molde FK vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Leverkusen geht in Höchstform in das Duell gegen den norwegischen Meister, Bayer hätte kaum ein besserer Start in die Bundesligasaison gelingen können. Molde dominierte die norwegische Topliga in der vergangenen Spielzeit, ist dort aktuell aber nur Fünfter.

Vor Beginn: Das Duell am 2. Spieltag der Europa League startet heute um 21 Uhr im Aker-Stadion in Molde.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker Molde FK vs. Bayer Leverkusen!