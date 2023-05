Frankfurt in der Krise: Zwietracht statt Eintracht - der Pokal als letzte Chance

Eintracht Frankfurt steht vor einem wichtigen Spiel. Im DFB-Pokal muss das Team von Oliver Glasner in Stuttgart ins Finale einziehen, um die Saison doch noch retten zu können. Doch den Blick auf das Wesentliche sollte auch das nicht verändern. Zu viel ist in den letzten Monaten passiert. Eine Analyse.

Der Blick auf den neunten Platz in der Tabelle lässt wenig Hoffnungen zu, dass die fünf Punkte Rückstand auf den sechsten Rang noch aufgeholt werden. Zumal Frankfurt unter den Kontrahenten das formschwächste Team ist. Dass man in der Champions League gegen die SSC Neapel ausschied, ist für sich genommen wenig dramatisch. Aber auch da war die Art und Weise durchaus überraschend. Frankfurt hatte fast nichts entgegenzusetzen.

In der Rückrundentabelle steht die Eintracht auf Platz 15. Aus 13 Partien holten sie lediglich zwei Siege und zwölf Punkte. Erzielte die SGE in der Hinrunde noch 2,1 Tore pro Bundesliga-Partie, sind es jetzt nur noch 1,1. Auch defensiv kassiert das Team von Oliver Glasner mittlerweile 1,6 Tore pro Spiel statt zuvor 1,5.

Neun Siege, vier Remis, vier Niederlagen - nach 17 Spieltagen stand Eintracht Frankfurt auf dem vierten Platz der Bundesliga. Nur fünf Punkte hinter den Bayern, denen sie am 18. Spieltag einen Punkt abringen konnten. Was dann folgte, war ein großer Absturz.

Auch bei Randal Kolo Muani ist unklar, was im Sommer passiert. Viele Topklubs umwerben den Angreifer. Und dann sind da Spieler, die mit ihrer Rolle unzufrieden sind. Beispielsweise Rafael Borré, dessen Berater im Februar ankündigte, sich "natürlich Gedanken machen" zu wollen. Es scheint, als wäre das Team voller Lame Ducks, die aus jeweils sehr unterschiedlichen Gründen nicht mehr an ihre Form herankommen.

Vieles wirkt vorhersehbar, einstudierten Abläufen fehlt es mindestens an Nuancen in der Präzision. Hier ein Pass in den Rücken, da ein Ball, der bei der Annahme verspringt und im Gegenpressing ein halber Meter, der für eine erfolgreiche Rückeroberung fehlt - die Formdellen auf individueller Ebene haben direkte Auswirkungen auf den Erfolg der taktischen Ausrichtung.

Ein Grund für den Absturz dürfte sein, dass viele Spieler unterperformen. Allen voran Schlüsselspieler wie Daichi Kamada oder Mario Götze, die in der Hinrunde noch für viele Offensivaktionen der Frankfurter mitverantwortlich waren, jetzt aber deutlich abgebaut haben. Das Spiel der SGE hat an Dynamik und an Punch verloren.

Zur Wahrheit gehört darüber hinaus, dass Frankfurt mitunter die Spieler ausgingen, um in der entscheidenden Saisonphase Rhythmus aufzunehmen. Die schwere Verletzung von Jesper Lindström dünnte die Alternativen in der Offensive aus, in der Defensive musste Glasner die Verletzung von Hrvoje Smolcic hinnehmen. Auch die Ausfälle von Evan Ndicka, Philipp Max und Kristijan Jakic taten weh.

© getty

Eintracht Frankfurt: Der Trainer verliert seinen Glanz

Insofern muss Kritik am Trainer auch differenziert werden. Nicht für alles, was in diesem Jahr nicht läuft, kann Glasner verantwortlich gemacht werden. Lange Zeit sah es in der Hinrunde so aus, als könne er dem Team endlich seinen Stempel aufdrücken. Das mag angesichts des Erfolgs in der Europa League eine zunächst fragwürdige These sein. Doch tatsächlich schien sich die SGE fußballerisch nochmal deutlich weiterzuentwickeln.

Glasner, der bei all seinen Stationen für einen sehr ruhigen und gepflegten Ballbesitzfußball stand, und Frankfurt, das seit Jahren einen aggressiven, temporeichen und auf Umschaltsituationen ausgelegten Fußball spielt - das schien zunächst nicht zu passen. Doch der Österreicher näherte sich an, fand einen guten Kompromiss aus den vorhandenen Stärken des Teams und seiner eigenen Philosophie. Frankfurt wurde auch durch die Verpflichtung von Götze nochmal stärker in eigenem Ballbesitz.

All das ist in der Rückrunde verpufft. Womöglich auch deshalb, weil Glasner auf die Ausfälle und Formdellen seiner Schlüsselspieler nicht taktisch reagieren konnte. Seit Wochen spielt die Eintracht in derselben Grundformation, rotiert wird eher moderat. Sicher gehört die Diskussion über die Problemstellen des Kaders zur Problemanalyse dazu. Andererseits wiederholen sich die Fehler auf taktischer Ebene ständig.

Ein gutes Beispiel ist der Sechserraum. Sebastian Rode und Djibril Sow lassen sich dort zu oft aus ihren Positionen ziehen. Dass sie grundsätzlich gute Zweikämpfer sind, steht nicht zur Debatte. Doch der Raum zwischen der Abwehr- und der Mittelfeldkette ist meist zu groß. Vor allem die deutliche Niederlage gegen den BVB (0:4) offenbarte diese Schwachstelle. Von einem Trainer dieser Qualität ist zu erwarten, dass er überdurchschnittlich guten Spielern wie Sow oder Rode einen guten Rahmen bieten kann, um mit ihnen die Defensive kompakter zu halten.

Die Kritik an Glasner ist wohl auch deshalb größer geworden. Und ganz entziehen kann er sich dieser nicht. Zumal schon in der vergangenen Saison eine Rückrunde in der Bundesliga nahezu leichtfertig hergegeben wurde - damals noch unter dem Deckmantel der erfolgreichen Europa-League-Saison.