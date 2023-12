Die U17 des DFB-Teams trifft im Finale der Weltmeisterschaft in Indonesien heute auf Frankreich. Hier könnt ihr das Endspiel der WM im Liveticker mitverfolgen.

6.: Bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit muss das Pressing gut überlegt sein: Frankreich lässt es in dieser Hinsicht sehr langsam angehen und wartet bei deutschem Ballbesitz erst einmal ab. Resultat: Die deutsche U17 ist in dieser Anfangsphase feldüberlegen.

22.: Erste Chance für Frankreich - und zwar die beste des Spiels! Ein langer Diagonalball in der deutschen Spieleröffnung auf die rechte Seite landet bei Bouabré, der bis an den Strafraum dribbelt und dann das lange Eck anvisiert. Heide ist da und pariert glänzend!

29.: Tooooor! Deutschland U17 - Frankreich U17 1:0. Paris Brunner tritt an, verlädt Argney und schiebt flach halblinks ein. Schon sein fünftes Tor in diesem Turnier.

© getty

Deutschland vs. Frankreich: U17-WM-Finale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kapitän Noah Darvich steht jetzt beim Münzwurf. Frankreich wird zuerst anstoßen.

Vor Beginn: Zu den Klängen der "Seven Nation Army" kommen die Spieler auf den Rasen. Jetzt werden die Nationalhymnen gespielt, Deutschland ist zuerst an der Reihe.

Vor Beginn: Wie war doch gleich der Weg des deutschen Teams ins Finale?

Gruppenphase: Mexiko (3:1), Neuseeland (3:1), Venezuela (3:0)

Achtelfinale: USA (3:2)

Viertelfinale: Spanien (1:0)

Halbfinale (Argentinien (4:2 n.E.)

Vor Beginn: In gut 15 Minuten geht es los, die Spieler machen sich gerade warm. Immerhin soll es heute in Surakarta nicht ganz so heiß sein wie zuletzt.

Vor Beginn: Ex-Weltmeister Mario Götze hat der deutschen U17-Nationalmannschaft einen Tag vor dem WM-Finale in Indonesien Mut zugesprochen. "Jetzt, kurz vor dem Finale, möchte ich Euch zurufen: Ich glaube an Euch. Ihr schafft das! Belohnt Euch", schrieb der Siegtorschütze des WM-Finals von Rio 2014 in einem Brief, den der Fernsehsender Sky am Freitag veröffentlichte.

In seinem mehr als 700 Wörter langen Schreiben appellierte Götze an die gesamte Mannschaft, an sich zu glauben und sich gegenseitig zu unterstützen. "Nutzt jede Euch gegebene Minute. Jeder Moment kann alles verändern. Vor dem Finale 2014 war ich traurig, dass ich nicht zu denjenigen gehörte, denen Jogi Löw von Beginn vertraute. Doch guckt in mein Gesicht, wie ich nach der 113. Minute gestrahlt habe", schrieb Götze.

Vor Beginn: Neben Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist auch Michael Ballack großer Fan der deutschen U17-Nationalmannschaft und drückt dem Team im Finale gegen Frankreich die Daumen. "Sie machen das super und ich freue mich natürlich auch, wenn solche Erlebnisse dann auch belohnt werden", sagte Ballack bei einem Telekom-Pressetermin in Hamburg. Schon der Finaleinzug sei für "den deutschen Fußball, auch wenn die Jungs noch sehr jung sind, wichtig", sagte der Vize-Weltmeister von 2002 und Vize-Europameister von 2008.

Besonders begeistert zeigte sich Ballack von der Einstellung der Mannschaft von Trainer Christian Wück. Diese "einfachen Sachen im Fußball wie Zusammenhalt, Begeisterungsfähigkeit, diese Entschlossenheit", das könne man "nicht immer lernen. Und da sieht man, dass es stimmt in der Mannschaft. Alles, was eine erfolgreiche Fußball-Mannschaft ausmacht, sieht man immer in den Gesichtern und natürlich schlussendlich auch auf dem Platz."

Die Aufstellung: Konstantin Heide von der SpVgg Unterhaching wird auch im Finale der U17-Weltmeisterschaft im Tor der DFB-Auswahl stehen. Bereits im Halbfinale gegen Argentinien hatte Heide den erkrankten Stammtorwart Max Schmitt von Bayern München vertreten und war mit zwei Paraden im Elfmeterschießen zum Matchwinner geworden.

Im Endspiel gegen Frankreich setzt der deutsche Trainer Christian Wück darüber hinaus auf die zehn Feldspieler, die auch gegen Argentinien (4:2 i.E.) begonnen hatten.

Die deutsche Aufstellung: Heide - da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig - Harchaoui, Osawe - Yalcinkaya, Darvich, Brunner - Moerstedt.

vor Beginn: Das DFB-Team hat sich in einem abwechslungsreichen Halbfinale gegen Argentinien mit 4:2 nach Elfmeterschießen durchgesetzt und so erstmals seit 38 Jahren wieder ein Finale der U17-WM erreicht. Die Weltmeisterschaft gewann eine deutsche U17 bisher noch nicht. Im Endspiel kommt es zur Wiederauflage des EM-Endspiels, das Deutschland im Juni für sich entschied – ebenfalls nach Elfmeterschießen (5:4). Für Frankreich wäre es nach 2001 der zweite Triumph bei einer U17-Weltmeisterschaft.

vor Beginn: Anpfiff ist am Samstag um 13:00 Uhr deutscher Zeit (19:00 Uhr Ortszeit) im Manahan Stadium in Surakarta.

vor Beginn: Willkommen zum Liveticker des Endspiels der U17-WM zwischen Deutschland und Frankreich.