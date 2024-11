"Erstmal wichtiger, dass er auf die Beine kommt": Bundestrainer Julian Nagelsmann bangt um Adam Szalai

Bundestrainer Julian Nagelsmann denkt nach dem 7:0-Sieg über Bosnien-Herzegowina in der Nations League noch nicht über den kommenden Gegner Ungarn nach. Viel wichtiger ist ihm die baldige Genesung von deren Assistenztrainer Adam Szalai. Der einstige Bundesliga-Stürmer war am Rande des Duells seines Heimatlandes mit den Niederlanden auf der Bank zusammengebrochen. Anschließend wurde der 36-Jährige umgehend in ein Krankenhaus in Amsterdam gebracht.

Als Nagelsmann nach dem vorzeitig geschafften Gruppensieg auf den kommenden Gegner aus Ungarn angesprochen wurde, ging er sofort auf Szalai ein. "Ich habe leider gerade die Info bekommen. Ich hoffe, dass es ihm schnell wieder gut geht", sagte er im TV-Sender RTL, ehe er unterbrochen wurde.