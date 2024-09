Wer es im DFB-Team jetzt schwer haben wird: Drei Erkenntnisse zur efolgreichen Länderspielphase

© getty

DFB-Team: Joshua Kimmich blüht als Kapitän weiter auf

Zu Gündogans Nachfolger als Kapitän ernannte Nagelsmann seinen langjährigen Vertrauten Joshua Kimmich. Die Binde am Arm beflügelte den 29-Jährigen sichtlich, mit zwei starken Auftritten setzte er seinen schon länger anhaltenden Aufwärtstrend fort. Kimmich führte das DFB-Team in beiden Spielen gewohnt energisch an und erzielte gegen die Niederlande zudem das wichtige Tor zum zwischenzeitlichen 2:1. "Das tut gut", sagte er anschließend.

Nach für ihn persönlich schwierigen Monaten mit viel öffentlicher Kritik und der Rückversetzung vom Mittelfeldzentrum nach rechts hinten, hatte sich Kimmich schon im Vorfeld der EM mit der eher ungebliebten Position arrangiert und ein starkes Turnier gespielt. Beim FC Bayern beorderte ihn der neue Trainer Vincent Kompany zuletzt wieder in die Zentrale, Nagelsmann setzt Kimmich weiterhin rechts hinten ein. Das Wechselspiel scheint ihm nichts auszumachen. Er überzeugt aktuell in beiden Mannschaften und auf beiden Positionen.

Nagelsmann lobte seinen neuen Kapitän ausdrücklich: "Kimmich ist in seiner Art und Weise, wie er den Job ausführt als Profifußballer, ein Vorbild für die gesamte Gruppe. Er gibt immer Vollgas, will immer trainieren, ist nie müde, will immer gewinnen."