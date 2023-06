DFB - News und Gerüchte: “Hat seine Arbeit neu justiert” - Völler stärkt Flick den Rücken

DFB-Direktor Rudi Völler hat Bundestrainer Hansi Flick den Rücken gestärkt. Jener beschwört derweil den Geist von 2006. Die News und Gerüchte zur deutschen Nationalmannschaft.

Er sehe Flick (58) weiterhin als "Weltklassetrainer", betonte Völler (63) und ergänzte mit Blick auf die Heim-EM 2024: "Er hat die Kraft, die Mannschaft und sich selbst aus dem Tief herauszuziehen." Diese Fähigkeit sieht der Sportchef auch bei den DFB-Profis. "Die spielerische Klasse ist vorhanden, und die Jungs rackern auch wieder richtig, sie stürzen sich in jeden Zweikampf. So eroberst du die Herzen der Fans, und so müssen wir auch bei der EM auftreten."

DFB-Direktor Rudi Völler sieht Hansi Flick durch das WM-Debakel in Katar als Bundestrainer nicht nachhaltig beschädigt. "Natürlich hat dieses Turnier auch etwas in Hansi bewegt", sagte Völler dem Nachrichtenmagazin stern , "die öffentliche Kritik danach an ihm war hart, aber er ist gut damit umgegangen. Er hat sich hinterfragt und seine Arbeit neu justiert." Das Interview wurde vor dem 3:3 gegen die Ukraine geführt.

Bis zum Freitag (20.45 Uhr/ARD), an dem es in Warschau gegen Polen geht, bleibt wenig Zeit.

"Es stimmt: Es ist nur noch ein Jahr", sagte Flick nach dem enttäuschenden 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel in Bremen: "Aber viele von Ihnen waren schon 2006 im März dabei, da hat man 1:4 in Italien verloren, es war eine wahnsinnig negative Stimmung. Trotzdem ist es ein Sommermärchen geworden."

DFB, News: "Rekordtorschütze" Füllkrug verblüfft sich selbst

Niclas Füllkrug war von seinem Aufstieg zum "Rekordtorjäger" selbst am meisten überrascht. "Ja? Cool, wusste ich nicht", sagte der Profi von Werder Bremen nach dem 3:3 (1:2) gegen die Ukraine, in dem er als erst fünfter deutscher Nationalspieler im fünften aufeinanderfolgenden Länderspiel getroffen hatte.

"Heute wurde ich angeschossen, hab' wenig dazu beigetragen", sagte der 30-Jährige über seinen Treffer per Knie zum 1:0 (6.) nach einem Schuss von Marius Wolf: "Das sind aber oft die schönsten Stürmertore."

Für Füllkrug war es das siebte im siebten Länderspiel. "Es gibt noch viel, an dem ich hier bei der Nationalmannschaft arbeiten und das ich besser machen möchte", sagte er, "auch wenn die Quote danach aussieht, dass alles schon perfekt passt."

In der Tat: Füllkrug stieg in einen erlauchten Kreis an Nationalspielern auf, die in fünf Länderspielen in Serie trafen. Max Morlock, Weltmeister von 1954, gelang dies 1953/54 als erstem (insgesamt acht Tore in dieser Phase). Es folgten "Bomber" Gerd Müller sowohl 1969 (acht) als auch 1970 (zehn), Klaus Fischer 1981 (sechs), Andreas Möller 1993 (fünf) - und jetzt Füllkrug.

Am Freitag (20.45 Uhr/ARD) bekommt er sogar die Gelegenheit, seine Vorgänger in den Schatten zu stellen: Trifft "Fülle" auch in Warschau gegen Polen, wäre er der erste deutsche Nationalspieler mit Toren in sechs aufeinanderfolgenden Spielen.