NXGN: Nur zwei Deutsche unter den Top-50 der weltbesten Talente - welche Hoffnungsträger hat der DFB?

GOAL NXGN stellt regelmäßig die größten Talente des Weltfußballs zusammen. Diesmal haben es nur zwei Deutsche unter die Top-50 geschafft. Da stellt sich die Frage: Hat der deutsche Fußball keine Top-Talente? SPOX zeigt die besten Spieler der Jahrgänge 2004 und jünger.

NXGN 2023: Hier findet Ihr die Top-50 der Männer. NXGN 2023: Hier findet Ihr die Top-25 der Frauen. Youssoufa Moukoko und Paul Wanner sind Teil der Top-50 bei GOAL NXGN. Damit haben es nur zwei deutsche Spieler in die Liste geschafft - und einer davon könnte sich bald für Österreich entscheiden. Liegt die Talente-Ausbildung des DFB und der Nachwuchsleistungszentren brach? Dass dem nicht so ist, zeigt diese Liste. Hier kommen neben Moukoko und Wanner noch sieben weitere Talente aus den Jahrgängen 2004 und jünger, die für die Nationalmannschaft bald relevant werden könnten.

© imago images Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund, Jahrgang 2004) Der 18-Jährige hat bereits über 60 Pflichtspiele für die Dortmunder absolviert - und sich dabei auch ins Blickfeld der Topklubs gespielt. Seine Vertragsverlängerung bis 2026 mussten sich Sebastian Kehl und Co. hart erarbeiten. Er ist der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte, jüngster Debütant in der Champions League und war auch der jüngste Spieler bei der WM 2022 in Katar, wo er für das DFB-Team spielte. Auch wenn er derzeit mit einer Knöchelverletzung fehlt, ist er einer der Spieler, die den deutschen Fußball in Zukunft prägen könnten. Zumal der DFB gerade auf der Stürmerposition Probleme hat.

© imago images Paul Wanner (FC Bayern München, Jahrgang 2005) Im Januar 2022 debütierte Wanner für den Rekordmeister in der Bundesliga. Damals wurde er aufgrund zahlreicher Ausfälle aus einem Trainingslager der U17-Nationalmannschaft abberufen. Bei seinem Einsatz wurde er zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte. Seitdem gehört er zum Kader der ersten Mannschaft. Einsatzzeiten sammelt er dennoch vornehmlich bei der Zweitvertretung und in der U19. Beim FC Bayern gilt er dennoch als Ausnahmetalent. Deshalb gab es zuletzt auch Gerüchte, dass der Spielmacher verliehen werden könnte, um Spielpraxis zu bekommen. Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten, vorerst geklärt ist jedoch die Frage: DFB oder ÖFB? Wie U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo am Montag bekanntgab, hat sich Wanner für Deutschland entschieden. "Er möchte den Weg mit dem DFB weiter gehen, ohne endgültig eine Entscheidung zu treffen", sagte di Salvo. Wanner hat für die deutsche U17 und U18 insgesamt 15 Länderspiele bestritten, seine Mutter stammt aus der Alpenrepublik, sein Vater ist Deutscher.

© imago images Nelson Weiper (FSV Mainz 05, Jahrgang 2005) Seine Zahlen bei den U-Mannschaften der Mainzer sind überragend. Für die U17 traf er in 19 Einsätzen 20-mal und bereitete zwei Tore vor. In der U19 sind es nach 15 Partien 19 Treffer und ein Assist. Auch beim DFB sorgte Weiper bereits für Aufsehen: Seine 13 Tore in 15 Spielen für die U17 hinterließen Eindruck. Beim FSV wurde er unlängst mit einem Profivertrag ausgestattet - und durfte sogar schon debütieren. Vier Kurzeinsätze in der Bundesliga und 16 Minuten reichten ihm bereits, um sein erstes Tor für Mainz zu erzielen. Gegen Borussia Mönchengladbach erzielte der 17-Jährige das 4:0. Er bringt so ziemlich alles mit, was ein Neuner heute braucht. Er ist mit 1,92 Meter ein sehr großer und kopfballstarker Spieler, kann sich aber auch mit Tempo und technischen Qualitäten durchsetzen.

© imago images Tom Bischof (TSG Hoffenheim, Jahrgang 2005) Vor rund einem Jahr galt der Mittelfeldspieler als eines der heißesten Talente im deutschen Fußball. Sogar der FC Bayern München wollte ihn zu sich lotsen. Julian Nagelsmann gilt als großer Fan. Statt sich aber für den ganz großen Schritt zu entscheiden, unterschrieb Bischof aber bei der TSG. Sein Vertrag läuft dort bis 2025. Bei den Profis kam er in dieser Saison schon siebenmal zum Einsatz, verletzte sich dann aber am Sprunggelenk. Die schwierige sportliche Situation der TSG erschwert es ihm zusätzlich, in einen guten Rhythmus zu kommen. Vielleicht wurde es auch deshalb ruhiger um ihn. Doch in Zukunft dürfte er zweifellos zu den Spielern gehören, die irgendwann den Schritt in die Nationalmannschaft packen können - auch wenn seine Konkurrenz im Mittelfeld groß ist.

© imago images Arijon Ibrahimovic (FC Bayern München, Jahrgang 2005) Denn neben Jamal Musiala, Florian Wirtz und dem jüngeren Paul Wanner könnte auch Arijon Ibrahimovic gute Karten auf einen Platz beim DFB haben. Der 17-Jährige debütierte bereits für die Profis des FC Bayern und ist dort bereits Teil des Kaders. In der Champions League saß er gegen Paris Saint-Germain in beiden Spielen auf der Bank. In der U19-Bundesliga Süd/Südwest ist er mit 13 Toren und drei Assists bei nur elf Einsätzen einer der Topscorer der Liga und auch in der Youth League traf er in fünf Spielen dreimal und bereitete zwei weitere vor. Ibrahimovic ist schnell, dynamisch, technisch sehr stark und hat einen hervorragenden Abschluss. Der Fokus in der Berichterstattung lag häufig bei Wanner, aber vom Talent her steht er seinem Teamkollegen in nichts nach. Wohin die Entwicklung des gebürtigen Nürnbergers geht, bleibt abzuwarten.

© imago images Tom Rothe (Borussia Dortmund, Jahrgang 2004) Nicht nur die Stürmerposition ist beim DFB eine Problemzone, auch auf den defensiven Außenpositionen ändert sich die Besetzung ständig. Mit Tom Rothe könnte sich das in Zukunft womöglich ändern. Der Linksverteidiger hat bereits sechs Pflichtspiele für die Profis des BVB absolviert und dabei sogar ein Tor und einen Assist beisteuern können. Der große Durchbruch blieb bisher aus. Mit 18 Jahren hat er aber auch noch viel Zeit und Entwicklungspotenzial. Kleinere Verletzungen warfen ihn zudem etwas zurück. Mit einer Größe von 1,93 Meter bringt Rothe aber ein besonderes Profil mit. Neben physischer Stärke zeigt sich der Dortmunder aber auch sehr spielintelligent. Seine leichten Defizite in der Beweglichkeit weiß er durch Handlungsschnelligkeit auszugleichen. Das macht ihn von den Anlagen her zu einer interessanten Option für Hansi Flick - zumindest in der Zukunft.

© imago images Laurin Ulrich (VfB Stuttgart, Jahrgang 2005) Offensives Mittelfeld? Keine Probleme für Deutschland. Zumindest wenn man auf den Pool an Talenten schaut. Für Ulrich ist das eine weniger gute Nachricht. Schließlich ist die Konkurrenz beim DFB enorm. Gut, dass der Stuttgarter flexibel einsetzbar ist. So hat er in seiner Karriere sowohl auf den Außenbahnen als auch in tieferen Mittelfeldpositionen gespielt. Seine bisher einzigen fünf Minuten für den VfB Stuttgart absolvierte er als Achter. Eine seiner größten Stärken ist seine Wendigkeit. In engen Räumen kann er den Unterschied machen. Im Unterschied zu den noch torgefährlicheren Spielern, die Deutschland im offensiven Zentrum hat, könnte er also jemand sein, der für den Übergang ins Angriffsdrittel zuständig ist. Doch auch das ist noch Zukunftsmusik. Erstmal muss Ulrich beim VfB Fuß fassen, wo sein Vertrag noch bis 2026 läuft. Die Anlagen für eine tolle Karriere bringt er aber mit.

© imago images Nnamdi Collins (Borussia Dortmund, Jahrgang 2004) Collins lehnte einst ein Angebot des FC Chelsea ab. Der Innenverteidiger bringt eine enorme Physis mit, doch seine größte Waffe ist die Schnelligkeit. Mit 16 legte er bereits die ersten fünf Meter in 0,89 Sekunden zurück, nach 30 Metern stoppte die Uhr bei 3,78 Sekunden - die schnellsten Werte, die jemals im Dortmunder NLZ gemessen wurden. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Das europaweit größte Defensivtalent des Jahrgangs 2004, wie ihn Blues-Nachwuchschef Jim Fraser bewertete, wird dennoch eine umfangreiche Perspektive brauchen, wie es für ihn in Dortmund weitergehen könnte. Laut Berichten der Ruhr Nachrichten stehen demnächst Gespräche über eine Vertragsverlängerung an. Ein Talent wie Collins möchte Dortmund gewiss nicht ziehen lassen.