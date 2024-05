BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl optimistisch: "Ich sehe das Feuer in den Augen der Jungs"

Während die Schwarz-Gelben in der Königsklasse zumeist überzeugten, gelang das in der Bundesliga in der laufenden Saison nicht immer. "Wenn man zurückblickt, war es häufiger so, dass man, wenn man eine außergewöhnliche Champions-League-Saison spielt, in der Bundesliga ein paar Punkte liegen lässt. Das sollte nicht so sein, Platz fünf ist nicht unser Anspruch", bekannte Kehl.

Gleichzeitig machte er aber auch klar: "Aber mich interessiert die Bundesliga heute nicht. Wir haben alles auf dieses Spiel heute gesetzt. Wir haben alle Waffen an Bord. Wir brauchen eine richtig gute Leistung - und das ist das, was zählt." Der Gesamt-Sieger des Duells zwischen PSG und dem BVB trifft am 1. Juni in London auf das Team, das sich im zweiten Halbfinalduell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern durchsetzt.